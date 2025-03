Socialno omrežje obtoženo, da ustvarja dobičke od seksualnega dela najstnikov

TikTok se sooča z obtožbami, da profitira od seksualnih livestreamov, ki jih izvajajo najstniki. BBC je v svoji preiskavi razkril, da platforma omogoča in celo vzame približno 70 odstotkov od vseh transakcij v živo. Podjetje trdi, da ima »ničelno toleranco za izkoriščanje«.

BBC je govoril s tremi ženskami iz Kenije, ki so začele s seksualnimi livestream kot najstnice. Priznale so, da so preko TikToka odprto oglaševale in se dogovarjale za plačila za bolj eksplicitne vsebine, ki so jih nato pošiljale preko drugih platform za sporočanje. Ena izmed njih, 17-letna Esther, je razkrila, da je začela s temi dejavnostmi pri 15 letih, da bi zaslužila denar za preživetje. Dobrodelna organizacija ChildFund Kenya je izpostavila, da so otroci, stari že devet let, vključeni v te dejavnosti.

Proti TikToku je v ZDA vložena tudi tožba. Tožilstvo v Utahu trdi, da je podjetje dolgo časa vedelo za izkoriščanje otrok, vendar ni ukrepalo, TikTok pa odgovarja, da tožba ignorira »proaktivne ukrepe«, ki jih je podjetje sprejelo za izboljšanje varnosti.

TikTokovi nekdanji moderatorji so potrdili, da platforma zavestno dopušča te dejavnosti, ker prinašajo velike dobičke. Kljub notranjim preiskavam in obljubam o izboljšanju varnosti so spremembe minimalne.

Moderiranje vsebine na TikToku je omejeno zaradi uporabe umetne inteligence (UI) in nezadostnega poznavanja lokalnega slenga. Nekdanji moderatorji, kot sta Jo in Kelvin, navaja BBC, so razkrili, da UI ni dovolj občutljiva za zaznavanje lokalnega seksualnega slenga in subtilnih provokativnih gest. Moderatorji so opremljeni z referenčnim vodnikom prepovedanih besed in dejanj, vendar ta ne upošteva vseh lokalnih izrazov in gest. Jo je poudaril, da lahko moderatorji opazijo, kako uporabniki namigujejo na svoje račune na drugih platformah, vendar ne morejo storiti ničesar, ker ni očitnih kršitev pravil.

Nekdanji moderatorji trdijo, da TikTok zavestno ignorira problem, ker prinaša velike dobičke. Jo je razkril, da je približno 80 odstotkov livestreamov, označenih v moderatorjevih virih, seksualne narave ali oglašujejo seksualne storitve. TikTok je sicer obljubil izboljšanje moderacije in sodelovanje z lokalnimi strokovnjaki, vendar vidnih sprememb ni. Kljub obljubam o izboljšanju varnosti in moderacije se zdi, da platforma še naprej profitira od seksualnih livestreamov, ki jih izvajajo najstniki, zaključuje BBC.