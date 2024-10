Tirani džamija, Beogradu vojaški posli

V nadaljevanju preberite:

Turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan je četrtič v osmih letih obiskal Srbijo ter se srečal s predsednikom Aleksandrom Vučićem. Dan po obisku v Albaniji, kjer je v Tirani odprl največjo mošejo na Balkanu, je Erdoğan v Beogradu govoril o zlatem obdobju odnosov med državama, krepitvi sodelovanja dveh gospodarstev in tesnejšega povezovanja dveh vojaških industrij.

Srbija in Turčija sta v odličnih gospodarskih odnosih, saj se je trgovinska menjava v nekaj letih sedemkratno povečala in bo, kot je dejal Vučić, do konca leta dosegla 2,6 milijarde evrov.