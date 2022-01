Tistim, ki so se izselili, bi zdaj plačali, da se vrnejo

V nadaljevanju preberite:

Demografski ukrep ali zgolj predstava za vtis, da HDZ rešuje hrvaški demografski problem? Dilema, o kateri zadnje čase na Hrvaškem precej razpravljajo, še posebno odkar je javnost izvedela, da namerava desnosredinska vladajoča HDZ izseljencem, ki se bodo vrnili v domovino in odprli podjetje, nameniti do 26.600 evrov spodbude.

Vlada si želi, da bi se za povratek – tudi zaradi predvidenega ukrepa – odločilo med 4000 in 4500 izseljenih državljanov »lijepe njihove«.

Oblast je projektu nadela ime Izberem Hrvaško, z njim pa želijo naši južni sosedi hkrati okrepiti gospodarstvo in spodbuditi rast prebivalstva predvsem na območjih, kjer zaznavajo trend izseljevanja. Kot je predvideno, bo finančna spodbuda veljala za Hrvate, ki so mlajši od 60 let in se bodo v domovino vrnili iz držav Evropske unije, Švice ali Evropskega gospodarskega prostora.