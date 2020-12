Župan Petrinje: Ne morem reči dobro jutro, ker nismo dobro

Danes bodo odpravljali posledice potresa. FOTO: Blaž Samec/Delo

Tla na Hrvaškem se še niso umirila. FOTO: Blaž Samec/Delo



Nek projektiran za močnejši potres

Tla se še niso umirila. Hrvaško je danes zjutraj okoli 6.16 znova stresel potres, ki so ga čutili tudi nekateri prebivalci Slovenije. Seizmologi sicer napovedujejo, da lahko prebivalci pričakujejo še več popotresnih sunkov. Po prvih podatkih Evropsko-sredozemskega seizmološkega centra (EMSC) je bil epicenter potresa z magnitudo 4,9 18 kilometrov zahodno od Siska na globini okrog 10 kilometrov. Šlo je za 38. potresni sunek na tem območju v zadnjih 49 urah.Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici, po prvih podatkih pa so potres čutili številni prebivalci Slovenije, so sporočili iz Urada za seizmologijo in geologijo pri Agenciji RS za okolje. Nato sta sledila še dva šibkejša z magnitudo 4,8 in 3,9.Povzročil je veliko gmotno škodo, predvsem v Petrinji; po besedah župana mestaje porušena polovica Petrinje, tudi središče mesta Sisek. »Ne morem reči 'dobro jutro', ker nismo dobro. Zjutraj nas je ob 06.15 prizadel nov potres, tretji, če ne celo četrti, bil je kratek, a močan. S stavb v Petrinji, ki so preživele včerajšnjega, odpada vse, kar ni že prej odpadlo. Druga neprespana noč za Sisak in Banijo je velik pritisk, pod vprašajem je naša prihodnost,« je dejal Dumbović.Po jutranjem potresu ga je takoj poklical hrvaški premier, ki je bil včeraj sicer tudi na terenu. Za sanacijo porušenih objektov je obljubil 16 milijonov evrov sredstev. Ljudje, ki so v trenutku ostali praktično brez vsega, sicer zdaj najprej potrebujejo hrano in vodo. Danes bo Zagreb obiskal evropski komisar za krizno upravljanjePotres je zahteval sedem smrtnih žrtev, več deset ljudi je poškodovanih. V celotni državi poteka solidarnostna akcija, pomoč prihaja iz vseh koncev države, zagotovljena je tudi pomoč iz tujine. Po podatkih Jutarnjega lista je v Petrinjo prispelo več kot 1500 ljudi, da bi pomagali pri čiščenju povsem porušenega kraja. Na terenu so številni gasilci in reševalci, ki poskušajo pod ruševinami poiskati morebitne preživele. Reševalni psi so v torek v ruševinah našli več oseb.Krajani Petrinje, Siska in okoliških krajev so noč preživeli na prostem, v strahu pred novim tresenjem tal. Civilna zaščita jim je za silo uredila šotore, a so bili zaradi dežja mnogi mokri in premraženi. Tisti, ki jim potres ni uničil avtomobilov, so spali kar v njih, poročajo hrvaški mediji. Župan Dumbović je dejal, da v 64 letih česa takšnega še ni videl: »Borili smo se za življenja, sporočilo včerajšnjega dne je poziv k strpnosti in zaupanju.«Hudo je tudi v kraju Glina, v katerem je v potresu umrlo pet ljudi. Županje povedal, da morajo danes obiskati okrog 35 naselij, ki jih je prizadelo tresenje tal. Veliko ljudi je noč preživelo v avtomobilih, saj poškodovane hiše niso varne za bivanje. »Pomoč prihaja z vseh strani, potrebujemo predvsem šotore. Nekatere hiše so zravnane z zemljo, pri drugih so se vneli dimniki. Ljudi je strah, zato smo se celo noč borili predvsem za to, da jih pomirimo in obdržimo situacijo pod kontrolo. Ne vemo, kaj nam prinaša današnji dan, zjutraj smo čutili novo tresenje tal,« je povedal Kostanjević.V zbirnem centru so za silo uredili prostor za 150 ljudi, nekaterim bodo morali najti dolgotrajnejšo namestitev. Obnova porušenih krajev bo zahtevala kar nekaj časa. Na družbenem omrežju twitter so z Uprave za zaščito in reševanje RS zapisali, da je v hrvaški logistični center na Jastrebarsko okrog polnoči prispela pomoč iz Slovenije.Hrvaška seizmologinjaje potrdila, da se bodo tla še naprej tresla. »Da, treslo se bo še nekaj časa. Torkov potres je bil uničujoč in sledil mu bo niz novih potresov, med katerimi bodo tudi močnejši. Bodo pa imeli tudi šibkejši sunki vpliv na vse, kar je še ostalo celega po torkovem potresu v Petrinji in Sisku.« Povedala je, da je Petrinjo od ponedeljka streslo ogromno število manjših sunkov. Trese se sleherno minuto, potresov, močnejših od magnitude 3 je bilo med 25 in 30, je še dejala Ivančićeva.Torkov rušilni potres so čutili prebivalci celotne Slovenije. Iz varnostnih razlogov se je zaustavila Nuklearna elektrarna Krško, ki se nahaja približno 80 kilometrov od epicentra včerajšnjega rušilnega potresa. Danes naj bi izvedli izredno inšpekcijo v nuklearki, nato bo sledil podrobnejši inšpekcijski pregled. Pri močnejših potresih se jedrska elektrarna lahko varno zaustavi brez škodljivih izpustov v okolje. Pri šibkejših potresih, ki so pogostejši, pa lahko varno obratuje brez prekinitev.Na območju Neka so sicer najmočnejši potres zabeležili leta 1917, poroča STA. Ta je po današnjih merilih dosegel približno osmo stopnjo evropske potresne lestvice. Nek je projektiran na potresni pospešek 0,3 g v višini temeljev, kar približno ustreza potresu devete stopnje lestvice na površju, so pojasnili v Krškem.