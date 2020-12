Potres za dobro jutro in dober večer

Posledice potresa v hrvaškem mestu Petrinja. FOTO: Blaž Samec/Delo



Pričakujejo evropsko finančno pomoč

Petrinja – Večina prebivalcev Petrinje in okoliških krajev in mest v svojih domovih ne spi že 48 ur in med temi je tudi tamkajšnji župan, ki je v teh težkih trenutkih ljudem v veliko oporo. Nekateri dremajo v avtomobilih, šotorih, v ljudi se je nalezel strah pred silo, ki jim je vzela sedem ljudi in kateri nihče ni kos. Premikanju tal ni videti konca. Pričakujejo pomoč Hrvaške, sosednjih držav in Evropske unije. Škode še niso ocenili.»V trenutku, ko imamo največjo elementarno nesrečo je res težko biti župan mesta. Ljudje, ki so domala izgubili vse, kar so v desetletjih dela ustvarili, te cukajo za rokav in vsak upravičeno pričakuje pomoč. Ko vidiš mesto, ki je bilo samo pred tremi dnevi, kljub epidemiji polno življenja in upanja, je zdaj porušeno, sesuto. In to me boli, zelo mi je hudo,« je za Delo prizadeto povedal prvi mož občine Petrinja Darinko Dumbović. Ko gleda usode svojih občanov in ko vidi, da mu je narava zgolj v nekaj sekundah vzela dvetretjini mesta, prvi mož hrvaške Hirošime trpi. Trpi mu duša in srce joče ob pogledu na vse tiste ljudi, ki jih je naravna katastrofa prizadela tako močno, kot v zadnjem stoletju še nikoli. Nobena hiša in nobena ustanova v nekoč slikovitem mestu ni ostala cela.»Ko vidiš na cesti mrtvega otroka, in ko vidiš, kako izpod ruševin ljudje rešujejo svoje najbližje in sosede, takrat se zaveš, da moraš priskočiti na pomoč, mobilizirati javnost in v tem kataklizmičnem času žrtvovati tudi del sebe. In vsega tega ne moreš preživeti ravnodušen brez osebnih čustev. Čut za pomoč mora imeti vsak človek, kaj šele oseba, ki so ji ljudje na volitvah izrekli podporo. Včasih za trenutek pomislim, da gre za moreče sanje, a že v naslednjem hipu sem še kako prepričan, da je vse res, ko ljudje prosijo za pomoč. Nekateri ne rabijo veliko, potrebujejo le vzpodbudne besede. Kako naj jih tolažim, ko pa sem tudi sam prizadet,« pravi naš sogovornik. Na vprašanje, kaj pravijo ljudje, ki jih srečuje na ulicah mesta, Dumbović odgovori, da so že 48 ur žalostni in pretreseni, saj so v tem času doživeli na desetine potresov. »Nam se za dobro jutro, dober dan in dober večer dogajajo potresi v hiši. Ljudje ne spijo, saj je vsaka noč nemirna. Ljudje so prestrašeni, jočejo. Kdor tega ne doživi, preprosto ne more verjeti. Zastavljajo mi vprašanja, jaz pa nimam odgovorov,« pretreseno pripoveduje prvi mož občine Petrinja.Najlažje bi bilo spakirati in se odpeljati nekam daleč stran, a Petrinjci tega ne bodo storili. Preveč so vezani na svoje rodno mesto, na vse tisto, kar jim nekoč morda ni veliko pomenilo, jim zdaj pomeni ogromno. Res pa je, opozarja Dumbović, da bo treba takoj nekaj postoriti in za to tragedijo poiskati rešitev. To pa lahko storijo le ljudje na visokih družbenih in političnih funkcijah tako na Hrvaškem, kakor v sosednjih državah in v Evropski uniji. »Mi smo del evropske in svetovne civilizacije, zato pričakujemo in prosimo, da nam v teh težkih trenutkih priskočijo na pomoč. Zdaj je čas, da si ljudje sežemo v roke in pokažemo svoj človeški značaj. Prav na našem primeru se bo lahko izkazala humanost Evropske unije«.Na vprašanje Dela, kaj mesto Petrinja v tem trenutku najbolj potrebuje, je Dumbović kot iz topa izstrelil, da pomoč stroke, saj gre za mesto z večstoletno zgodovino in tradicijo. Stroka, arheologi in statiki, jim namreč morajo svetovati, katere zgradbe je treba porušiti in katere so še vredne obnove. »Zelo dobro vemo, da se od ljubezni in lepih zgodb ne da živeti, ampak lahko mesto postavimo na noge in ljudem povrnemo voljo do življenja le z denarjem,« je brez dlake na jeziku povedal Dumbović in bržkone realno ocenil čas v katerem živimo. Celoten hrvaški državni vrh, po besedah Dumbovića, zdaj živi in dela za Petrinjo. Prejeli so že tudi 17 milijonov evrov prve pomoči republike Hrvaške. Vendar tudi pričakujejo, in na tem bo županstvo vztrajalo, da hrvaški parlament (sabor) sprejme zakon o obnovi po potresu, ter da se v njem zapišejo projekti, ki jih je treba najprej uresničiti. O škodi, ki jo je povzročil potres, prvi mož Petrinje ni želel ugibati. »Z gotovostjo lahko rečem le, da je ogromna in se bo pisala v milijardah evrov«.