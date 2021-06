Tokio se pripravlja na olimpijski uspeh

V nadaljevanju preberite:

Natančno mesec dni pred slovesnim odprtjem poletnih olimpijskih iger se zdi, da v Tokiu ni več dileme glede tega, ali igre sploh bodo. »Razen če bi v resnici prišlo do nekakšnega armagedona, ki ga zdaj ne moremo predvideti, bomo igre vsekakor imeli,« je pred zbranimi novinarji že na začetku junija poudaril pomemben funkcionar Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok).



Konca sveta najbrž ne bo. Torej olimpijske igre – bodo. Gostiteljem in japonskemu političnemu vodstvu v tem primeru ne preostane nič drugega, kot da napovejo uspešen športni dogodek in upajo, da bo ta minil brez (ne)pričakovanih zapletov.