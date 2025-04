Tožba: Bo Zuckerberg izgubil Instagram in WhatsApp?

Zvezna komisija za trgovino (FTC) v tožbi proti Meti trdi, da je Meta, prej znana kot Facebook, s svojimi akvizicijami Instagrama in WhatsAppa kršila zakon o varstvu konkurence. Nakupi, izvedeni leta 2012 in 2014, so bili po mnenju FTC del strategije »kupi ali pokoplji«, s katero je Meta hotela izločiti konkurenco in utrditi svoj monopolni položaj na trgu družbenih omrežij.

V tožbi FTC navaja, da je Meta s temi prevzemi ovirala konkurenčnost na trgu in tako pridobila nepošteno prednost. Meta je po njihovem s tem, ko je kupila Instagram za eno milijardo dolarjev in WhatsApp za 19 milijard dolarjev, preprečila razvoj morebitnih konkurentov, ki bi lahko ogrozili njen prevladujoči položaj. FTC v svojih sodnih dokumentih navaja, da je Meta s tem ohranila svoj monopolni položaj in dosegla ogromne ekonomske dobičke, ki jih v konkurenčnem okolju ne bi mogla.

Obramba Mete, ki jo vodi odvetnik Mark Hansen, trdi, da so obtožbe FTC neutemeljene, saj Meta ni monopolist, ker se sooča z močno konkurenco drugih platform, kot sta TikTok in YouTube. Po njegovih besedah so bile akvizicije Instagrama in WhatsAppa zakonite in niso kršile nobenih konkurenčnih zakonov. Hansen je tožbo FTC označil za zgrešeno in poudaril, da so trditve komisije v nasprotju z dejstvi in zakonom.

Odvetnika podjetja Meta Kevin B. Huff in Aaron Panner ob prihodu na sodišče, kjer bodo morda razveljavili prevzem platforme za sporočanje WhatsApp in aplikacije za deljenje fotografij Instagram. FOTO: Kent Nishimura/Reuters

Če bo FTC uspela, bi Meta lahko bila prisiljena odprodati Instagram in WhatsApp, kar bi bistveno vplivalo na njeno poslovanje in tržni položaj, piše Businessinsider. V sodnem postopku, ki naj bi trajal do osem tednov, bo odločal sodnik James Boasberg, porota pa ni predvidena.

V postopku so v ospredje prišle tudi kontroverzne ideje iz leta 2022, ko je Mark Zuckerberg domnevno želel Facebook očistiti vseh prijateljev. V interni komunikaciji z vodjo Facebooka Tomom Alisonom je Zuckerberg izrazil zaskrbljenost, da Facebook izgublja kulturni pomen, in predlagal, da bi uporabnikom izbrisali vse prijateljske povezave ter jih prisilili, da začnejo znova. Alison je na predlog odgovoril s skepticizmom, saj je dvomil o izvedljivosti tega načrta glede na pomembnost prijateljskih povezav za Instagram.

Zuckerberg je na sodišču priznal, da Facebook te ideje nikoli ni realiziral. Med pričanjem je poudaril, da je Facebook od svoje ustanovitve pred več kot 20 leti doživel obsežno evolucijo. Povezovanje s prijatelji ni več osrednji cilj platforme, saj se je Facebook preoblikoval v prostor za širše odkrivanje družbe in zabavo.