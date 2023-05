Travme selitev so fantomi Evrope

V nadaljevanju preberite:

Migracije v zadnjih stotih letih v Evropi imajo veliko obrazov: od prihoda Grenlandcev na Dansko in selitve Poljakov v nekdanja nemška mesta do usode italijanskih optantov iz Istre in priseljevanja ljudi iz drugih republik nekdanje Jugoslavije v Slovenijo po vojni. Raziskovalni projekt v sedmih evropskih državah, s kakšnimi travmami in njihovimi dolgoročnimi posledicami za več generacij, so lahko povezane migracije. Eden od primerov je usoda izbrisanih v Sloveniji.