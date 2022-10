Ljudje se bodo zaradi podnebnih sprememb še bolj selili

V nadaljevanju preberite:

Hugo Storey je upokojeni sodnik specializiranega sodišča Združenega kraljestva za azil in migracije. Bil je eden od ustanoviteljev Mednarodnega združenja sodnikov na področju azila in migracij (IARMJ). V letih 2013–2018 je bil predsednik evropske veje organizacije, septembra letos na konferenci na Brdu pa so ga izvolili za častnega predsednika.

- Znana je zgodba o iranskem prosilcu za azil, ki so ga selili v Ruando v skladu z novim sporazumom med Združenim kraljestvom in Ruando, a ravno ko so ga iz centra za pridržanje odpeljali na londonsko letališče, je v nasprotni smeri videl avtobus z ukrajinskimi begunci na poti v družinsko namestitev v Londonu. Takšnih primerov ne bi smelo biti.

- Vsak od nas bi poskušal najti nekaj boljšega v življenju, če bi bil rojen nekje v revnih predelih Afrike, kjer grozi suša ali vojna. V takih razmerah je normalno tvegati življenje za boljšo prihodnost.

- Mislim, da grožnja selitve v Ruando ljudi ne bo odvrnila od nevarnih poti, saj bodo vedno iskali boljše življenje. Ker jih je vedno več, tihotapci znižujejo ceno z uporabo večjih čolnov, a na koncu tihotapci še vedno zaslužijo več. Druga sprememba je, da si nekateri prosilci za azil želijo na Irsko, saj se zavedajo grožnje o prisilni selitvi v Ruando, če za zaprosijo azil kjer koli v Združenem kraljestvu. Če so šli nekoč po prihodu v Anglijo takoj na policijo, da bi jih premestili v begunske centre in začeli postopek zaprosila za azil, se zdaj želijo prebiti na Irsko, pogosto z drago pomočjo tihotapcev. Mnogi vseeno ostanejo v Združenem kraljestvu, vendar v »ilegali« prek nezakonite zaposlitve, ko se pogosto soočajo z izkoriščevalskimi razmerami.

- Trenutno ni ustreznih mednarodnih pravnih norm za obvladovanje posledic podnebnih sprememb. UNCHR ne priznava kategorije »begunec zaradi podnebnih sprememb«.

- Prvi podatki kažejo, da uvedba ruandske sheme ni zmanjšala števila prosilcev za azil, kvečjemu število narašča. Morda bo število beguncev upadlo v prihodnjih mesecih, a zgolj zaradi zimskih razmer. Mislim, da grožnja selitve v Ruando ljudi ne bo odvrnila od nevarnih poti, saj bodo vedno iskali boljše življenje.