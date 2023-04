Trdno zavezništvo v vse bolj nevarnem svetu

V nadaljevanju preberite:

Z Angelino Jolie in njenim sinom Maddoxom med 200 povabljenci, obilico češnjevih cvetov, marylandskimi rakovimi pogačami, dušeno govedino in limonovim sladoledom je ameriški predsednik Joe Biden na svojem šele drugem državniškem obisku sprejel južnokorejskega predsednika Jun Sok Jola. Z avtokratskima Severno Korejo in Kitajsko v neposredni bližini je 51-milijonska demokracija eden od stebrov azijske in druge politike zahodne supersile.