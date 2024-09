Treba je znova brati pisma, ki so jih pisali kamikaze

V nadaljevanju preberite:

Na japonske kamikaze sem se spomnila zato, ker smo ta teden brali o samomorilskih dronih na skoraj vseh trenutnih bojiščih – od Burme prek Bližnjega vzhoda pa vse do Ukrajine in Moskve. Natanko osemdeset let po tem, ko je zapihal japonski »božanski veter«, kar dobesedno pomeni beseda »kami-kaza«, se namreč vojskuje s poceni letečimi roboti s samomorilsko misijo, katerih žrtve so včasih sovražnikovi tanki ali vojaška skladišča, pogosteje pa civilisti na poljih, v avtobusih, ambulantnih vozilih ali na ulici. Gre za nov element barbarske brezčutnosti, ki jo je v sodobne vojne prinesla tehnologija.

Kaj povezuje kamikaze in drone? Smrt. In še nekaj, česar si ne upam niti izgovoriti. Če bi Japonska leta 1944 imela jedrsko bombo, bi imela tudi ta na sebi simbol krizanteme, ki je zaznamovala vladavino 124. cesarja v dolgi zgodovinski liniji dežele vzhajajočega sonca. In skorajda zagotovo si lahko predstavljamo, kaj bi Japonska naredila v trenutku, ko se je s Tihega oceana začel širiti vonj najhujšega poraza v njeni zgodovini. A leta 2024 imajo jedrsko bombo … vemo, kdo vse.