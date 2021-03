Trikotnik, v katerem umira demokracija

V prispevku preberite:

Natanko mesec dni po tem, ko je hunta v Burmi izvedla vojaški udar, so voditeljico še do nedavnega vladajoče Nacionalne lige za demokracijo Aung San Su Či pripeljali pred sodišče. Natančneje povedano, pred kamere, saj je zaslišanje potekalo prek videopovezave. Tako so se odločili zaradi pandemije, ki tam še vedno traja, čeprav se je število na novo okuženih občutno zmanjšalo.



Dve obtožbi, na podlagi katerih so Aung San Su Či priprli, se nanašata na kršenje epidemioloških ukrepov in posedovanje ilegalno uvoženih voki-tokijev. Že to je bilo dovolj, da jo je sodišče obsodilo na šestletno zaporno kazen. V ponedeljek so na zaslišanju dodali še dve obtožnici. Prva je bila izpeljana iz kolonialnega kazenskega zakona, ki prepoveduje objavljanje informacij, ki bi lahko izzvale paniko in nerede, druga pa zadeva zakon o telekomunikacijah oziroma dovoljenje za uporabo opreme, kot je voki-toki.