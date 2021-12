Britanski študiji: verjetnost hospitalizacije pri okužbi z omikronom manjša

7.30 Britanski študiji kažeta na manjšo verjetnost hospitalizacije pri okužbi z omikronom

Dve britanski študiji sta pokazali, da je pri okužbi s koronavirusno različico omikron verjetnost hospitalizacije manjša kot pri okužbi z doslej prevladujočo varianto delta. Raziskavi sta tako potrdili trend, ki so ga zaznali v Južni Afriki, kjer se je omikron najprej razširil.

Eno študijo so izvedli na Škotskem, drugo v Angliji, strokovnjaki pa so pri njuni interpretaciji za zdaj previdni, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kot opozarjajo, bi lahko prednosti milejšega poteka bolezni izničilo dejstvo, da je omikron izredno nalezljiv, kar pomeni, da bo naval na bolnišnice kljub temu zelo velik.

V škotski študiji so pregledali primere iz novembra in decembra ter jih razdelili na tiste, ki jih je povzročila delata, in tiste, ki so bili posledica omikrona. Izkazalo se je, da je nevarnost hospitalizacije pri omikronu za dve tretjini manjša kot pri delti, poleg tega poživitveni odmerek cepiva nudi pomembno dodatno zaščito pred simptomatskim potekom okužbe.

Študija je bila sicer narejena na precej majhnem vzorcu bolnikov, ki so se zdravili v bolnišnici, poleg tega med njimi tedaj ni bilo oseb, mlajših od 60 let, poroča AFP. Angleška študija pa je ugotovila, da je na pregled v bolnišnico pri okužbi z omikronom prišlo od 20 do 25 odstotkov manj ljudi, medtem ko je bilo število sprejemov v bolnišnice manjše za 40 do 45 odstotkov.

Soavtorica angleške študije Azra Ghani z Imperial Collegea v Londonu je dejala, da je zmanjšano tveganje za hospitalizacijo pri okužbi z varianto omikron sicer pomirjujoče, a je hkrati tveganje za okužbo izredno visoko. Zato je pozvala k cepljenju s poživitvenim odmerkom.

Za zdaj ni jasno, ali je manjše število hospitalizacij posledica značilnosti omikrona ali pa večje odpornosti populacije zaradi preteklih okužb in cepljenja, še piše AFP.

7.05 Na Kitajskem 13 milijonov ljudi v karanteno zaradi bližajočih se olimpijskih iger

Kar 13 milijonov prebivalcev večjega kitajskega mesta Xi'an je moralo v strogo karanteno v poskusu zajezitve okužb s covidom-19, piše francoska tiskovna agencija AFP. Kitajske oblasti si namreč prizadevajo nadaljevati strategijo nič primerov koronskih okužb šest tednov pred začetkom zimskih olimpijskih iger v Pekingu.

V Xi'anu, sicer domovanju antičnih glinenih bojevnikov, so tudi močno omejili potovanja in prebivalcem ukazali, naj ostanejo doma, potem ko je bilo nekaj sto prebivalcev pozitivnih. Vse okužbe s covidom-19 pa so lahko povezali z začetnim primerom na mestni univerzi.

Medtem ko se Peking pripravlja na zimske olimpijske igre, ki jih bo predvidoma gostil od 4. do 20. februarja, imajo na Kitajskem ničelno toleranco do koronskih okužb. Kljub temu se primeri v zadnjih tednih množijo. V Xi'anu so danes potrdili novih 63 pozitivnih primerov, potem ko so oblasti pred dnevi začele masovno testiranje vseh 13 milijonov prebivalcev.

Primeri iz tega kitajskega mesta so se razširili v še pet drugih mest, pišejo državni mediji, eden tudi v Peking in eden v Guangdong, kar priliva olje na ogenj strahu, kako hitro se virus lahko geografsko razširi po vsej državi.

Od četrtka od polnoči lahko gospodinjstva le enega člana pooblastijo za nakupe nujnih potrebščin na vsake dva dneva, sicer morajo vsi prebivalci Xi'ana ostati doma. Izjema so uslužbenci reševalnih služb, je zapisala mestna vlada v izjavi za javnost. Zaprli so tudi vsa podjetja, prepovedana so vsa druženja, za nedoločen čas je vrata zaprl tudi muzej, v katerem sta slovita terakotska vojska in 2000 let star mavzolej prvega kitajskega cesarja.

Država je še zaostrila že tako ostre protikoronske ukrepe, medtem ko se pripravlja na prihod več tisoč mednarodnih športnikov na olimpijske igre. V prestolnico Peking se ne da več vstopiti brez negativnega testa, oblasti so tudi močno omejile potovanja iz okoliških mest.

7.00 V nove omejitve v trgovinah in spremembe pri napotitvi v karanteno

Zaradi praznične nakupovalne mrzlice in gneče v prodajalnah se je vlada odločila omejiti dostop kupcev do trgovin. S spremembo odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb s covidom-19 je omejila delovanje prodajaln glede na njihovo velikost. V trgovinah, kjer se izvajata ponudba in prodaja blaga, bo od danes namreč dovoljena ena stranka na deset kvadratnih metrov površine.

Odlok tudi določa, da bo morala biti ob vhodu objavljena informacija o največjem številu strank, ki so lahko hkrati v prostoru prodajalne. Temu ukrepu pa so še pred sprejetjem nasprotovali na obrtno-podjetniški zbornici, kjer navajajo, da trgovine niso vir okužb.

Kakor pojasnjujejo v vladnem uradu za komuniciranje, je vlada s spremembo uredbe sledila mnenju strokovne svetovalne skupine ministra za zdravje. Glede na pričakovanje, da bo v državi prevladala različica omikron, ter glede na nizko stopnjo precepljenosti in posledično pričakovano večjo obremenitev bolnišnic, je bilo namreč po njihovem mnenju treba zaostriti ukrepe.