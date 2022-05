Trnuljčica se prebuja v zmajevi votlini

V nadaljevanju preberite:

»Upam, da ne bo nikoli napočil ta trenutek,« je singapurski premier Lee Hsien Loong odgovoril novinarki BBC, ko ga je vprašala, katero stran bi izbrala njegova država, če bi se soočila z zaostrenim sporom med ZDA in Kitajsko.

»Mislim, da to ni dilema, ki bi zadevala samo Singapur. To je problem za številne države, zato vsi upamo, da bosta obe velesili dobro razmislili, preden se bosta odločili druga drugo obravnavati kot sovražnika, ki ga je treba imeti 'spodaj', če že ne popolnoma poraziti.«

Lee Hsien Loong je te besede izrekel pred dvema mesecema, ko bi moralo potekati »posebno vrhunsko srečanje« med ZDA in voditelji držav ali vlad članic Aseana (zveza držav jugovzhodne Azije). Srečanje so takrat preložili, zdaj pa je večina voditeljev kljub vsemu odpotovala v Washington, kjer se bodo danes in jutri s predsednikom Joejem Bidnom pogovarjali prav o zaostritvi rivalstva med velesilama, ki to skupino držav peha v neprijetno, če že ne nemogočo izbiro.

Biden bo kot prebujena Trnuljčica spomnil sogovornike na to, da je bil Asean pred 55 leti ustanovljen prav zaradi tega, da bi se države jugovzhodne Azije upirale ideološkemu hegemonizmu komunistične Kitajske, vendar so se ZDA tej skupini držav v zadnjih letih posvečale tako leno in brez idej, da se je sčasoma odprl velik prostor za kitajsko aktivno območno politiko.