Tropski Trump Bolsonaro je udaril z repom

V nadaljevanju preberite:

Samo en teden je trajalo navidezno premirje po novoletni spremembi oblasti v Braziliji. Potem se je zgodilo, kar so najbolj radikalni zagovorniki prejšnjega predsednika Bolsonara napovedovali ves čas po oktobrski zmagi levičarja Lule. Kronika napovedanega poskusa udara v največji in najbolj razviti državi Latinske Amerike kaže, da so radikalni »bolsonaristi« v boj poslali svoje »lumpen« brigade, ki so ves teden taborile pred vojaškimi poveljstvi po državi in zahtevale, naj vojska »strmoglavi komunista Lulo«. Lula je dogajanje obsodil kot napad fašistov in vandalov, najbrž pa se zaveda, da so mu slabo organizirani vstajniki ponudili možnost za reforme in obračun z radikalnim bolsonarizmom.