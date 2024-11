Trump, trgovina in Tajvan bremenijo dvostranske odnose

V nadaljevanju preberite:

Pogovor med Xi Jinpingom in Joejem Bidnom v Limi se je pripravljal dolgo in zelo skrbno. To je bilo šele četrto srečanje med predsednikoma Kitajske in ZDA, odkar je bil Biden januarja 2021 ustoličen za predsednika, in zadnja priložnost, da najmočnejša človeka sveta (v tem trenutku) zaustavita prosti pad dvostranskih odnosov, od katerih je odvisen velik del prihodnosti človeštva.

Je bil sestanek v Limi slovo ne le od dosedanjega ameriškega predsednika, temveč tudi od ere, zaznamovane z globalizacijo in multilateralo?