Ameriški predsednik Donald Trump se je danes po telefonu pogovoril še z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim. Po njegovih besedah v Washingtonu usklajujejo zahteve in potrebe Ukrajine in Rusije, njegov svetovalec za nacionalno varnost Mike Waltz pa je dejal, da lahko do pravega premirja pride že čez štirinajst dni.