Trump na konferenci nizal kritične in nesramne izjave o Harrisovi

Republikanski predsedniški kandidat Donald Trump je v četrtek na svoji novinarski konferenci v New Jerseyju nizal kritične in nesramne izjave o svoji demokratski nasprotnici Kamali Harris ter zavajajoče izjave o stanju gospodarstva ZDA, poročajo ameriški mediji.

Na novinarski konferenci je Trump zatrdil, da je upravičen do osebnih napadov na Kamalo Harris in dejal, da je zelo jezen nanjo, ker je uničila državo, in da ne spoštuje njene inteligence. »Kamala Harris je radikalna liberalka iz Kalifornije, ki je uničila gospodarstvo, mejo in ves svet,« je dejal.

V uvodu pred novinarskimi vprašanji je Trump zatrjeval, da je gospodarstvo v časih njegovega predsedniškega mandata od leta 2017 do leta 2021 cvetelo kot še nikoli v ameriški zgodovini, nato pa bil kritičen, da so se »pod vodstvom Kamale Harris« stroški za tipično ameriško gospodinjstvo povišali za 28.000 dolarjev.

Bonitetna agencija Moody's je sicer izračunala, da je povišanje inflacije zaradi motenj v oskrbovalnih verigah po koncu pandemije koronavirusa tipično gospodinjstvo stala 8500 dolarjev.

FOTO: Adam Gray/Getty Images, AFP

Trump se je pohvalil še z nizkimi hipotekarnimi obrestnimi merami za časa njegovega mandata. Te so bile sicer nizke, ker je centralna banka Federal Reserve v času pandemije ključno obrestno mero znižala na skoraj ničlo.

Izjavil je tudi, da je sto odstotkov novih delovnih mest v zadnjem letu šlo migrantom. Analiza inštituta Brookings pa je ugotovila, da je zaposlovanje v ZDA rojenih Američanov lani naraslo za 740.000, zaposlovanje delavcev, rojenih na tujem, pa za 1,7 milijona.

Trump je še obtožil Harrisovo, da želi odvzeti finančna sredstva policijam, česar ni nikoli podprla, in zatrdil, da je leta 2020 zmagal v zvezni državi Pensilvanija. Takrat je sicer izgubil proti demokratu Joeju Bidnu za 80.000 glasov.

Navedel je tudi, da je Biden uničil ameriško naftno industrijo, ki je dejansko v letih demokratovega mandata povečala proizvodnjo na rekordno raven.

Joe Biden in Kamala Harris. FOTO: Brendan Smialowski/AFP

Biden in Harrisova na prvem skupnem predvolilnem nastopu poudarila enotnost demokratske stranke

Biden in Harrisova sta na svojem prvem skupnem predvolilnem zborovanju v četrtek v Marylandu blizu prestolnice Washington poudarila enotnost demokratske stranke po Bidnovem odstopu od predsedniške kampanje. Napovedala sta zmago proti Trumpu.

Biden, ki je julija odstopil od kampanje za drugi mandat in izrazil podporo Harrisovi, je v četrtek podpornikom predstavil dogovor njegove vlade s farmacevtskimi podjetji za znižanje cen zdravil na recepte in podpornikom zagotovil, da bo Harrisova odlična predsednica ZDA.

59-letna Harrisova je imela kratek nastop in je večino časa prepustila 81-letnemu Bidnu, ki je z odstopom od kampanje demokratom vlil novo upanje za zmago na predsedniških volitvah 5. novembra.

»Načrtujemo, da bomo novembra močno premagali republikance,« je dejal ob smehu podpornikov. Harrisova je dejala, da ji je bilo v veliko čast služiti pod izjemnim človekom Bidnom, ki ga imajo vsi radi.

Danes bo prvič doslej predstavila gospodarski načrt svoje prihodnje vlade, kar bo izjemno pomembno za njene upe na zmago, saj Američane na volitvah zelo zanima gospodarstvo. Trump sicer trdi, da je pod Bidnovo vlado inflacija krepko narasla. Julija pa je v resnici padla na 2,9 odstotka na leto.