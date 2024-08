Ursula na bruseljskem tronu

V nadaljevanju preberite:

Avgusta se bruseljski politični stroj ustavi. Novoizvoljeni evropski poslanci so po prvem plenarnem zasedanju julija v Strasbourgu in razdelitvi stolčkov v njegovih odborih odšli na počitnice. V evropski komisiji in njenem orjaškem administrativnem aparatu so na delovnih mestih le dežurni. Če ne bo česa nepričakovanega, bo Bruselj v stanju mirovanja do izteka poletja.

Z izvolitvijo za še en petletni mandat se bo vloga Ursule von der Leyen še okrepila. Ko je pred petimi leti prišla na položaj v Bruselj, kjer je bila rojena in kjer je preživela otroška leta, so bili vzvodi njene moči še omejeni.Četudi ima v Bruslju omejene vzvode moči, si bo morala predvsem prizadevati, da bo EU na najpomembnejših gospodarskih področjih konkurenčna, zlasti v bitki s Kitajsko in ZDA.