Trump objavil bizaren videoposnetek svoje vizije Gaze

Donald Trump je na socialnem omrežju truth social objavil bizaren videoposnetek, v katerem predstavi svojo vizijo Gaze kot »Riviere Srednjega vzhoda«.

Posnetek, ustvarjen s pomočjo umetne inteligence, prikazuje vojno opustošeno območje, preoblikovano v luksuzno turistično destinacijo s stolpnicami, eksotičnimi plažami in razkošnimi jahtami. V videu so prisotni nenavadni prizori, kot so zlati kipi Trumpa, bradati trebušni plesalci, izraelski premier Benjamin Netanjahu, ki se z njim sonči ob bazenu, in Elon Musk, ki meče denar z neba.

Trump je ob srečanju z Netanjahujem v Beli hiši februarja predstavil načrt, po katerem bi ZDA prevzele nadzor nad Gazo in jo razvile v turistično središče, kar bi pomenilo prisilno preselitev dveh milijonov Palestincev v sosednje arabske države. Ta predlog je naletel na ostre kritike, saj bi takšno dejanje predstavljalo kršitev mednarodnega prava.

Odzivi na videoposnetek in Trumpov predlog

Videoposnetek je sprožil številne negativne odzive na družbenih omrežjih. Mnogi so ga označili za »nespoštljivega« in »neprimernega« glede na trpljenje Palestincev. Tudi nekateri Trumpovi podporniki so izrazili nezadovoljstvo. Na Trumpovi platformi truth tocial uporabniki pozivajo k odstranitvi videa, saj je »žaljiv« in »slabega okusa«.

Eden izmed komentatorjev je zapisal: »Sončenje na plaži z Netanjahujem je bilo ogabno. Trump, naredi si uslugo in odstrani ta posnetek. To je ponižujoče za vse družine, ki so izgubile ljubljene v Gazi.«

Kljub kritikam Trump ostaja pri svoji viziji, čeprav so arabske države, vključno z Egiptom, Jordanijo in Savdsko Arabijo, predlog zavrnile kot »smešen in absurden«. Hamas je Trumpove načrte označil za »nesmiselne«. Medtem ko Trump trdi, da bi razvoj Gaze v turistično destinacijo ustvaril tisoče delovnih mest, številni analitiki v njem vidijo le še en poskus etničnega čiščenja Palestincev.

Trumpov predlog odpira številna pravna in etična vprašanja. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

Trumpov načrt za preobrazbo Gaze je sprožil val kritik tudi na mednarodni ravni. Organizacije za človekove pravice in številne države so opozorile, da bi prisilna preselitev dveh milijonov Palestincev pomenila kršitev mednarodnega prava ter dodatno destabilizirala že tako napeto regijo. Arabski voditelji so poudarili, da Trumpov predlog ne upošteva zgodovinskih in kulturnih vezi Palestincev z njihovo domovino.

Na družbenih omrežjih so kritiki poudarili, da video prikazuje pomanjkanje empatije do žrtev konflikta in da takšen način komunikacije ni primeren za predsednika ZDA.

Legalne in etične posledice Trumpovega načrta

Trumpov predlog odpira številna pravna in etična vprašanja. Mednarodno pravo jasno določa, da je prisilna selitev prebivalstva nezakonita. Po Ženevski konvenciji je selitev civilnega prebivalstva z okupiranih ozemelj brez njihovega soglasja strogo prepovedano. Preselitev dveh milijonov Palestincev bi tako lahko šteli za vojni zločin.

Etika prisilne selitve je prav tako ključni vidik, ki vzbuja zaskrbljenost. Palestinci imajo globoke zgodovinske in kulturne vezi z Gazo, njihova prisilna odstranitev pa bi pomenila nepopravljivo izgubo njihove identitete. Poleg tega bi takšno dejanje povzročilo humanitarno krizo in povečalo napetosti v regiji.

Trump je ob srečanju z Netanjahujem v Beli hiši februarja letos predstavil načrt, po katerem bi ZDA prevzele nadzor nad Gazo. FOTO: Leah Millis/Reuters

Izseljevanje prebivalstva bi lahko privedlo do vala beguncev v sosednje arabske, najverjetneje pa tudi evropske države, kar bi dodatno obremenilo že tako šibke sisteme za sprejem beguncev. Posledično bi lahko povzročilo še večjo politično in socialno nestabilnost ter poslabšalo odnose med ZDA in bližnjevzhodnimi državami.

Kako se bo situacija razvila, bo odvisno od odzivov drugih svetovnih voditeljev ter morebitnih pravnih posledic, s katerimi bi se lahko soočile ZDA.