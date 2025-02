Zelenski prihaja k Trumpu, podpisal naj bi dogovor o ukrajinskih naravnih virih

Ameriški predsednik Donald Trump je v torek med pogovorom z novinarji v Beli hiši dejal, da predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski še ta teden, predvidoma v petek, prihaja v Washington, kjer naj bi podpisal dogovor o uporabi ukrajinskih naravnih virov v zameno za pomoč ZDA.

»Slišim, da prihaja v petek. To me zagotovo ne moti, če želi,« je dejal Trump in dodal, da bi Zelenski rad podpisal velik posel z njim, ki je lahko vreden 1000 milijard dolarjev, poročajo ameriški mediji.

Trump želi, da Ukrajina za preteklo in prihodnjo pomoč oziroma varnostna zagotovila ZDA plača z dostopom ZDA do njenih naravnih bogastev.

Kijev je po poročanju tujih tiskovnih agencij v torek sprejel dogovor z ZDA o nadaljevanju ameriške podpore v zameno za pravice do rudnin in redkih zemelj v Ukrajini. Dogovor predvideva skupno izkoriščanje rudnega bogastva Ukrajine preko novega skupnega sklada obeh držav.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, španski premier Pedro Sanchez, latvijski predsednik Edgars Rinkevics in finski predsednik Alexander Stubb ob 3. obletnici vojne v Ukrajini. FOTO: Gleb Garanich/Reuters

Trump je doslej od Ukrajine zahteval, da plača 500 milijard dolarjev, kar je Zelenski sprva zavrnil.

Ukrajinski vladni vir je za AFP povedal, da se o podrobnostih še dogovarjajo, vendar pa bi lahko Zelenski sporazum podpisal morda že v petek v med obiskom v ZDA.