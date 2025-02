Kanadčani želijo Musku odvzeti državljanstvo

Zaradi napetosti med administracijo ameriškega predsednika Donalda Trumpa in Kanado je več sto tisoč ljudi podpisalo peticijo za odvzem kanadskega državljanstva milijarderju Elonu Musku, ki v ZDA neuradno vodi novoustanovljeni urad za vladno učinkovitost (Doge).

Avtorji peticije trdijo, da je Musk »izkoristil svoje bogastvo in moč za vplivanje na kanadske volitve« in »kot član tuje vlade poskuša izbrisati kanadsko suverenost«. Obtožujejo ga tudi, da deluje proti nacionalnim interesom Kanade.

Podpise za peticijo so začeli zbirati 20. februarja, do danes pa jo je podpisalo že več kot 250.000 Kanadčanov. Odprta bo ostala do 20. junija. Kot poroča BBC, so tovrstne peticije večinoma simbolične in nimajo pravne veljave: »V Kanadi se državljanstvo lahko prekliče le, če je nekdo zagrešil goljufijo, se lažno predstavil ali zavestno skril podatke o prošnji za priseljevanje ali državljanstvo.«

Napetosti med ZDA in Kanado so se stopnjevale po Trumpovi vrnitvi na oblast, saj je novoizvoljeni predsednik večkrat predlagal, da bi Kanada lahko postala ameriška zvezna država, in grozil s carinami na jeklo, aluminij in drug uvoz. Odločitev je utemeljil s tem, da naj bi te tri države omogočale dotok mamil in nezakonitih priseljencev v ZDA. Kanadski voditelji so mu zagrozili s proticarinami.

Musk si od Trumpove vrnitve na oblast kot vodja urada Doge prizadeva za krčenje programov vlade ZDA in odpušča javne uslužbence. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

Musk, ki ima v Trumpovi administraciji zelo vidno vlogo, se je rodil v Južni Afriki, se je pri osemnajstih preselil v Kanado in pred študijem na Queen's University v Kingstonu v Ontariu opravljal priložnostna dela. Kasneje je emigriral v ZDA, kanadsko državljanstvo pa ima po materi, ki se je rodila v zelo redko poseljeni provinci Saskatchewan na srednjem zahodu Kanade.

V odgovoru na peticijo je Musk na družbenem omrežju X, ki ga je kupil leta 2022, zapisal, da »Kanada ni prava država«, objava pa je kasneje izginila iz omrežja.

Tehnološki strokovnjaki podali odstopno izjavo

Muskove izjave sicer redno razburjajo ameriško in svetovno javnost. Nazadnje je sporočil, da bodo morali vsi državni uslužbenci oddati poročilo o svojem delu v preteklem tednu, sicer jim grozi odpuščanje. Urad za upravljanje z osebjem zvezne vlade je nato sporočil, da jim navodil ni treba upoštevati, kar je med zaposlenimi povzročilo veliko zmedo. Musk je želel, da vsak uslužbenec v petih točkah pojasni, kaj je minuli teden med delovnim časom naredil. Podobno se je domislil tudi pred leti, ko je prevzel družbeno omrežje Twitter, preden ga je preimenoval v X. Zaradi njegovih odpuščanj zveznih uslužbencev je v torek več kot dvajset tehnoloških strokovnjakov ameriške zvezne vlade je podalo odstopno izjavo. »Našega tehnološkega znanja ne bomo uporabili za ogrožanje občutljivih podatkov Američanov, uničevanje ključnih javnih storitev in ogrožanje vladnih sistemov,« so zapisali v javnem pismu.