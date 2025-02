Ne le umetna inteligenca, tudi kitajska zdravila presenečajo

V nadaljevanju preberite:

Keytruda, zdravilo za imunoterapijo pri raku, se uvršča med najdonosnejša zdravila, ki so bila kdaj prodana. Od leta 2014, ko je zdravilo prišlo na trg, je njegov ameriški proizvajalec Merck z njim ustvaril za več kot 130 milijard dolarjev prometa, od tega samo lani za 29,5 milijarde dolarjev. Septembra lani je eksperimentalno zdravilo doseglo to, kar ni uspelo še nobenemu pred njim: v poznih fazah preizkušanj pri nedrobnoceličnem pljučnem raku je skoraj podvojilo čas, ki so ga bolniki preživeli brez poslabšanja bolezni, in sicer s 5,8 meseca na 11,1 meseca. Rezultati zdravila so osupljivi. Podobno velja tudi za izvor podjetja, ki je zdravilo razvilo: biotehnološko podjetje Akeso je kitajsko.

Kako se povečujejo nakupi inovativnih in učinkovitih zdravil na Kitajskem? Kako se pozna iztekanje patentnih pravic?