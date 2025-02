Najmlajša piarovka v Beli hiši

Radikalne spremembe, ki jih na številnih področjih uvaja ameriški predsednik Donald Trump, bodo doletele tudi medijske hiše. Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je napovedala, da bo odslej njena ekipa odločala o tem, kateri novinarji bodo lahko neposredno spremljali predsednikove aktivnosti. Zadnjih sto let je o tem po načelu rotacije odločalo Združenje novinarjev.

Odločna 27-letna Trumpova tiskovna predstavnica se lahko pohvali, da je najmlajša v zgodovini na tem položaju. Nasmejana svetlolaska iz zvezne države New Hampshire je študirala komunikologijo in politične znanosti ter že med študijem delala za Fox News in Trumpov tiskovni urad v njegovem prvem mandatu. Takoj po diplomi leta 2019 se je tam zaposlila kot pomočnica tiskovnega predstavnika in pisala govore za predsednika.

Leta 2022 je službo pustila in neuspešno kandidirala za kongres. Januarja lani se je spet pridružila Trumpovi ekipi in v predsedniški kampanji skrbela za stike z mediji. Novembra lani je Trump sporočil, da jo je izbral za vodjo tiskovnega urada, saj bo »pomagala prenesti Američanom naše sporočilo, da bomo Ameriko znova naredili veliko«. Pri tem jo je pohvalil, da je »pametna in odločna, dokazala pa je tudi, da je izjemno učinkovita komunikatorka«.

Njena politična stališča so seveda na moč podobna predsednikovim. Podpira idejo o znižanju davkov, zagovarja prosti trg in ima ničelno toleranco do nezakonitega priseljevanja.

Trump je v prvem mandatu zamenjal kar štiri tiskovne predstavnike. Leavittova, ki jo doma čaka osemmesečni sinček Nicholasa, pred novinarji za zdaj nastopa z nasmeškom, prav nič pa se ne smeji novinarjem tiskovne agencije AP. Ker niso hoteli upoštevati Trumpovega preimenovanja Mehiškega zaliva v Ameriškega, nimajo dostopa do predsedniških dogodkov. Sodišče njihovi pritožbi ni ugodilo.