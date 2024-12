Trump po srečanju z Zelenskim za začetek pogajanj o Ukrajini

Novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump se je v današnjem zapisu na svoji platformi Truth Social zavzel za »takojšnjo prekinitev ognja« med Ukrajino in Rusijo in menil, da bi se med državama morala »začeti pogajanja«. Po njegovih navedbah si tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski želi dogovora za ustavitev vojne v Ukrajini.

»Preveč življenj je že po nepotrebnem zapravljenih, preveč družin uničenih, in če se bo tako nadaljevalo, se lahko spremeni v nekaj veliko večjega in veliko hujšega,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zapisal Trump.

»Zelenski in Ukrajina bi rada sklenila dogovor in ustavila to norost,« je še zapisal.

Trump in Zelenski sta se v soboto v Parizu sestala na tristranskih pogovorih s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom pred slovesnim ponovnim odprtjem znamenite katedrale Notre-Dame. »Nadaljujmo skupna prizadevanja za mir in varnost,« je pozval Macron po pogovorih.

Ukrajinski predsednik pa je sporočil, da je imel z Macronom in Trumpom dobro in produktivno tristransko srečanje. »Vsi si želimo, da bi se ta vojna končala čim prej in na pravičen način. Govorili smo o naših ljudeh, razmerah na terenu in pravičnem miru,« je zapisal na družbenem omrežju X. Kot je dodal, so se dogovorili, da bodo še naprej sodelovali in ohranjali stike. Srečanje je bilo za Zelenskega zelo pomembno, saj se v Kijevu bojijo, da bo Trump, ki se je nekoč pohvalil, da lahko v 24 urah konča rusko vojno proti Ukrajini, Ukrajino pozval k popuščanju Moskvi, navaja AFP.

Srečanje Zelenskega in Trumpa je bilo njuno prvo iz oči v oči potem, ko je Trump novembra zmagal na predsedniških volitvah v ZDA, še poroča AFP.

Nekaj ur po njunem srečanju je odhajajoča administracija predsednika Joeja Bidna napovedala nov paket vojaške pomoči Ukrajini v višini 934 milijonov evrov. V paketu so brezpilotna letala, strelivo za precizne raketomete Himars ter oprema in rezervni deli za artilerijske sisteme, tanke in oklepna vozila, je v izjavi sporočil Pentagon.