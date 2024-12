Odprtje prenovljene Notre Dame ali decembrsko srečanje zahodne elite

Po petih letih intenzivne obnove bo katedrala Notre-Dame, ki jo je leta 2019 skoraj uničil uničujoč požar, znova odprla svoja vrata. Slovesnost ob odprtju obnovljene gotske mojstrovine je postala trenutek nacionalnega ponosa in mednarodne solidarnosti. Na dogodku se bodo zbrali številni svetovni voditelji, kulturniki in občudovalci neprecenljive kulturne dediščine.

Francoski predsednik Emmanuel Macron bo imel tudi kratek nagovor. Odprtje katedrale ob 19. uri bo ob spremljavi orgel, katerih zvok bo prvič po požaru znova odmeval po cerkvenem oboku, nato za zaprtimi vrati vodil pariški nadškof Laurent Ulrich, ki bo z zgodovinsko palico, izdelano iz ostankov opečene strehe, simbolično potrkal na masivna vrata katedrale. »Ta trenutek ni le ponovna otvoritev stavbe, temveč odpiranje naših src za novo poglavje upanja,« je dejal nadškof Ulrich. Prvo mašo bo v prenovljeni katedrali vodil v nedeljo, takrat bo katedrala tudi odprta za javnost. Dogodka se bo udeležilo skoraj 170 škofov iz Francije in tujine ter duhovniki iz vseh 113 župnij pariške škofije.

FOTO: Sarah Meyssonnier Reuters

Dogodek bo danes zvečer zaznamoval tudi veličasten koncert, na katerem bodo nastopili svetovno priznani umetniki, kot so pianist Lang Lang, violončelist Yo-Yo Ma in sopranistka Pretty Yende. »Obnova Notre-Dame je odraz neomajne človeške volje,« je povedal Yo-Yo Ma.

Slovesnost bo zaradi slabe vremenske napovedi v celoti potekala v zaprtih prostorih, so v petek zvečer sporočili iz Elizejske palače in pariške škofije. Veliki koncert z zvezdami pop in klasične glasbe, med katerimi sta slavni pianist Lang Lang in francoski tenorist Benjamin Bernheim, so v petek zato vnaprej posneli pred katedralo, med dogodkom dogodkom nocoj pa bodo le predvajali posnetek, so še zapisali v izjavi, poroča STA.

Golob: Po slovesnosti in večerji takoj domov

Obnova katedrale je bila mogoča zahvaljujoč skoraj milijardi dolarjev donacij, ki so prispele z vsega sveta. Za mnoge je Notre-Dame več kot arhitekturni dosežek – je simbol vere, kulture in vztrajnosti. Med 1500 gosti so prisotni novo izvoljeni ameriški predsednik Donald Trump, britanski princ William in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, udeležujeta se ga tudi slovenski premier Robert Golob in njegova partnerka Tina Gaber.

Po slovesnosti bo sledila gala večerja v Elizejski palači, kjer bodo voditelji nadaljevali pogovore o globalnih vprašanjih.

FOTO: Ludovic Marin Afp

Udeležba Goloba na dogodku bo, kot so zapisali v njegovem uradu, prispevala k nadaljnjemu poglabljanju strateškega partnerstva med Slovenijo in Francijo. Kot je poudaril predsednik slovenske vlade, je prisotnost Slovenije na tako pomembnem mednarodnem dogodku ključnega pomena za krepitev diplomatskih odnosov in sodelovanja med državama.

Golob je potovanje organiziral tako, da ne bo motilo tekočega dela vlade. Na slovesnost bo pripotoval v soboto popoldne, po zaključku dogodka pa se bo pozno ponoči vrnil v Slovenijo, so še zapisali.

Kdo se bo srečal s kom?

Predsednik Joe Biden je bil prav tako povabljen, vendar se dogodka ne bo udeležil. Tiskovna predstavnica Bele hiše Karine Jean-Pierre je kot razlog navedla časovno neusklajenost ter sporočila, da bo ZDA namesto njega zastopala prva dama Jill Biden.

Macron se bo v soboto ločeno sestal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Trump se bo srečal z Macronom in britanskim princem Williamom, ki se bo, kot je sporočila britanska kraljeva palača, srečal tudi z Jill Biden. Ni jasno, ali se bo Trump srečal tudi z Zelenskim. Trump je obljubil, da bo hitro končal vojno v Ukrajini, vendar ni pojasnil, kako namerava to doseči, kar v Kijevu vzbuja zaskrbljenost glede pogojev, ki bi jih lahko postavil za morebitna prihodnja pogajanja, piše ABC News.

Napovedana je bila tudi udeležba predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, ki pa je kasneje potovanje v francosko prestolnico odpovedala. Ponovnega odprtja najznamenitejše francoske katedrale se ne bo udeležil niti papež Frančišek, bodo pa med slovesnostjo prebrali njegovo sporočilo.

Današnji slovesnosti ob ponovnem odprtju katedrale bosta v nedeljo sledili dve bogoslužji. Takrat bo katedrala tudi ponovno odprta za javnost.

FOTO: Ludovic Marin Afp

Francoski predsednik Emmanuel Macron je poudaril, da je obnova Notre-Dame simbol nacionalne enotnosti. »Ta katedrala je srce Francije. Njena obnova nas spominja, da smo kljub razhajanjem zmožni izjemnih stvari, ko stopimo skupaj,« je dejal Macron.

Predsednik Emmanuel Macron v času političnih izzivov, vključno z nedavnim padcem vlade in družbenimi nemiri, otvoritev prenovljene katedrale Notre-Dame vidi kot pomemben simbol upanja in odpornosti, ki ga želi izkoristiti za krepitev politične stabilnosti in enotnosti v Franciji, piše BBC.

Macron dogodek vidi kot priložnost za dokaz organiziranosti svoje administracije in obnovo zaupanja državljanov ter mednarodne skupnosti. V svojem govoru je poudaril, da obnova katedrale pooseblja ustvarjalno moč Francije.