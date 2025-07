Univerza Columbia klonila Trumpovemu pritisku, plačala bo za avtonomijo

Newyorška univerza Columbia je v sredo z vlado Donalda Trumpa sklenila dogovor o koncu preiskave domnevnih kršitev državljanskih pravic judovskih študentov med lanskoletnimi demonstracijami proti izraelskemu nasilju nad Palestinci, med drugimi poroča Politico.

Plačilo za avtonomijo

Univerza bo v treh letih zvezni vladi plačala 200 milijonov dolarjev, da jo pusti pri miru s preiskavami o domnevnem antisemitizmu. Plačala bo tudi 21 milijonov dolarjev za poravnavo domnevnih kršitev državljanskih pravic do judovskih zaposlenih, do katerih naj bi prišlo po napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023, je sporočila Bela hiša, kot navaja Euronews.

Po plačilu bo lahko univerza še naprej avtonomna pri zaposlovanju, vpisovanju študentov in akademskih odločitvah.

V okviru poravnave je dogovorjeno tudi, da bodo kandidatom za mednarodni študij postavljali »vprašanja, namenjena razumevanju njihovih razlogov za željo po študiju v Združenih državah«, ter da se vzpostavijo postopki, s katerimi se zagotovi, da so vsi študenti zavezani k »civilnemu dialogu«, piše Euronews.

»Ta dogovor predstavlja pomemben korak naprej po obdobju dolgotrajnega zveznega nadzora in institucionalne negotovosti,« je dejala vršilka dolžnosti predsednice univerze Claire Shipman.

Univerza, ki je med nemiri izgubila dva rektorja, je sporočila, da v okviru poravnave ne priznava krivde. Je pa potrdila, da so vodilni na univerzi priznali, da so judovski študenti in profesorji doživeli boleče, nesprejemljive incidente in da so reforme potrebne.

Donald Trump trdi, da je univerza Columbia postala žarišče antisemitizma. FOTO: AFP

Trump bo sprostil 400 milijonov dolarjev

Columbia je popustila pred izsiljevanjem, ker na leto od vlade dobiva 1,3 milijarde dolarjev pomoči za raziskave in druge dejavnosti. Trump ji je doslej zamrznil 400 milijonov dolarjev, a bodo ta sredstva zdaj sproščena.

Predsednica univerze Claire Shipman je priznala, da je 221 milijonov dolarjev poravnave občuten strošek. Obenem je opozorila na 400 milijonov zamrznjenih sredstev in grožnjo, da univerza na letni ravni ostane brez 1,3 milijarde dolarjev. »Možnost, da se to nadaljuje v nedogled, skupaj z morebitno izgubo vrhunskih znanstvenikov, bi ogrozila naš status vodilne svetovne raziskovalne ustanove,« je dejala.

Trump trdi, da je univerza Columbia postala žarišče antisemitizma in da ni uspela zaščititi judovskih študentov in profesorjev. Očita ji tudi levo ideološko nagnjenost.

Columbia je popustila pred izsiljevanjem, ker na leto od vlade dobiva 1,3 milijarde dolarjev pomoči za raziskave in druge dejavnosti. FOTO: Charly Triballeau/AFP