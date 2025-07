Diplomant univerze Columbia toži Trumpovo administracijo

Diplomant prestižne univerze Columbia v New Yorku Mahmoud Khalil od ameriške vlade zahteva odškodnino, ker je več kot 100 dni preživel v priporu zaradi sodelovanja v propalestinskih protestih na študentskem kampusu. Njegovi odvetniki so v četrtek vložili odškodninski zahtevek v višini 20 milijonov.

Khalila so imigracijski agenti aretirali 8. marca. Ameriška vlada ga želi deportirati, saj trdi, da njegov aktivizem škoduje njenim zunanjepolitičnim interesom. Zvezni sodnik je konec junija razsodil, da Khalil ne predstavlja tveganja za pobeg ali grožnje za svojo skupnost in da ga lahko izpustijo, medtem pa se njegov imigracijski postopek nadaljuje.

V intervjuju za CNN je Khalil opisal mesece, ki jih je preživel v pripornem centru Združenih držav Amerike za priseljevanje in carino (ICE), ter bolečino, ki jo je prestal, ker mu ni bilo dovoljeno biti pri sinovem rojstvu.

»To je bila zelo, zelo dehumanizirajoča izkušnja za nekoga, ki ni bil obtožen nobenega kaznivega dejanja,« je dejal Khalil, imetnik zelene karte, proti kateremu ni bila vložena nobena formalna kazenska ali civilna ovadba. Aretirali so ga pred njegovim stanovanjem na kampusu univerze, ko se je vračal z večerje z ženo. »Bilo je kot ugrabitev.«

Niso zlomili njegovega duha

Khalil je bil med prvimi v seriji odmevnih aretacij propalestinskih študentov, ko je administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa ukrepala proti antisemitizmu na univerzitetnih kampusih. Tridesetletnik, ki se je rodil v begunskem taborišču v Siriji, preden je diplomiral, je imel pomembno vlogo lani med propalestinskim protestom na univerzi Columbia.

Ko so ga ugrabili, so ga najprej premestili v New Jersey, nato v Teksas in nazadnje v priporni center ameriške imigracijske in carinske službe v Louisiani – več kot 1600 kilometrov stran od njegove žene, ameriške državljanke, ki je bila takrat v osmem mesecu nosečnosti. »Dobesedno so me premikali z enega kraja na drugega kot predmet,« se je spominjal, ko je govoril o svojih premestitvah v različne priporne centre. »Ves čas sem bil vklenjen,« je dejal.

Vendar pa, kot je dejal, dnevi v pripornem centru niso nikoli zlomili njegovega duha. »Od trenutka, ko so me pridržali, sem vedel, da bom zmagal. Kar sem storil, je bil protest proti genocidu.«

Trumpova administracija trdi, da Khalilova dejanja predstavljajo grožnjo boju proti antisemitizmu. Njegovi odvetniki so to trditev odločno zavrnili. Khalil je za agencijo Associated Press tudi povedal, da namerava, če bo njegova tožba uspešna, denar iz poravnave deliti z drugimi, ki so bili tarča Trumpovega poskusa zatiranja propalestinskega govora. Namesto poravnave bi sprejel tudi uradno opravičilo in spremembe politike administracije glede deportacij.