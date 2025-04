Trumpu je jasno, da Putin zavaja, pravi ukrajinski veleposlanik

Oklevanje Rusije pri uresničitvi delnega premirja, doseženega v prvi polovici prejšnjega meseca, je po navedbah ukrajinskih predstavnikov zdramilo administracijo ameriškega predsednika Donalda Trumpa in razgrnilo velikost izziva, ki ga prinašajo pogajanja o koncu tri leta trajajoče vojne v Ukrajini. »Trumpu in njegovim svetovalcem je zdaj jasno, da Rusija /.../ ne namerava narediti niti majhnega koraka na poti k miru,« je med pogovorom s skupino slovenskih novinarjev pojasnil ukrajinski veleposlanik v Sloveniji Petro Bešta.

»Upamo, da se dosedanje ravnovesje spreminja,« je drugačen ton Trumpovih izjav komentiral Petro Bešta, ukrajinski veleposlanik v Sloveniji. FOTO: Delo

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in njegova žena Olena sta se konec tedna poklonila žrtvam ruskega obleganja Buče v bližini Kijeva. FOTO: Afp

Neresnost Moskve je po njegovih besedah med drugim podčrtal predlog ruskega predsednika, da pred začetkom kakršnega koli premirja oblast v Ukrajini prevzame prehodna uprava pod okriljem Združenih narodov. Bešta je rusko pobudo označil za »provokacijo«, katere edini namen je spodkopati mirovni proces, rekoč, da legitimnost ukrajinskega predsednika, vlade in parlamenta »niso vprašljivi«.

Putinov dvom v legitimnost ukrajinskih oblasti je po vsem sodeč razjezil tudi Trumpa, in sicer do te mere, da je v nedavnem intervjuju za NBC zagrozil z uvedbo »sekundarnih« sankcij proti državam, ki kupujejo nafto od Rusije. Njegova opozorila je pospremil tudi novi zakonodajni osnutek, s katerim želi skupina petdesetih republikanskih in demokratskih senatorjev močno zaostriti sankcije proti Rusiji in entitetam, ki podpirajo njeno vojno v Ukrajini. Osnutek med drugim predvideva uvedbo 500-odstotnih carin za uvoz izdelkov iz držav, ki kupujejo rusko »nafto, plin, uran in druge produkte«.

»Upamo, da se dosedanje ravnovesje spreminja,« je drugačen ton Trumpovih izjav komentiral Bešta. »Pomembno je, da si naši partnerji in prijatelji ne delajo iluzij, da Putin želi mir ali da ga je mogoče prepričati, da sklene mir,« je strnil pogled ukrajinske strani, pri tem pa spomnil, da je Kijev med letoma 2014 in 2022 z Moskvo dosegel 25 prekinitev ognja, pa to Rusije ni odvrnilo od invazije na Ukrajino.

Posledice ruskega napada z brezpilotnim letalnikom na stanovanjsko zgradbo v Dnipru FOTO: Violeta Santos Moura/Reuters

V tem kontekstu ukrajinski predstavniki vztrajajo, da je Rusijo mogoče zaustaviti samo na bojišču oziroma s sankcijami.

Večji pritisk na Moskvo je po veleposlanikovih besedah »edini način, da pospešimo [mirovni proces] in dosežemo pomembne rezultate«. »Zato smo predlagali in še naprej predlagamo ZDA in EU, naj izkoristijo vse priložnosti, in teh priložnosti je veliko, da uvedejo več sankcij,« je pojasnil Bešta. Med najbolj logičnimi tarčami je izpostavil sivo floto ruskih tankerjev in tehnološki sektor, iz katerega se napaja ruski vojaški kompleks.