Tudi na Švedskem zelena luč za vstop v Nato

Finska in Švedska bosta prihodnji teden, po vsem sodeč, skupaj oddali prošnjo za pridružitev zvezi Nato, potem ko se je švedska vladajoča stranka odločila, da opusti svoje dosedanje pomisleke glede članstva države v severnoatlantskem zavezništvu. K temu so jo močno spodbudili koraki, ki jih je na tej poti v zadnjih dneh storila njena vzhodna soseda.

Vprašanje Nata je v zadnjih tednih preizkusilo enotnost socialdemokratske stranke, saj se je njeno tradicionalno nasprotovanje članstvu znašlo v konfliktu s švedskim javnim mnenjem, ki se je po ruskem napadu na Ukrajino prvič jasno obrnilo v prid vstopa v zavezništvo. Socialdemokrati so bili še zadnja parlamentarna ovira na poti do uresničitve tega cilja; vse druge stranke so namreč že prej prišle do sklepa, da država v času nestabilnosti in velikih geopolitičnih trenj ne more več zanašati na to, da lahko sama poskrbeti za svojo varnost.

Prevlada argumentov zagovornikov članstva

Po več tednih intenzivnih razprav so v stranki prevladali argumenti zagovornikov članstva, med katere analitiki uvrščajo tudi premierko Magdaleno Andersson, ki je sredi aprila, med srečanjem s predsednico finske vlade Sanno Marin, poudarila, da razmere v Evropi zahtevajo razmislek o tem, kaj je najbolje za Švedsko, njeno varnost in ohranitev miru. Mesec dni zatem je njena stranka po mnenju mnogih prišla do edinega logičnega sklepa.

Oblikovanje širokega političnega konsenza je bilo na Švedskem bolj zapleteno kot na Finskem, ki si z Rusijo deli več kot 1300 kilometrov dolgo mejo. »Danes je zgodovinski dan. Začenja se novo obdobje,« je finski predsednik Sauli Niinistö naznanil med novinarsko konferenco, na kateri sta danes skupaj s premierko Marin potrdila, da bo država vložila prijavo za članstvo v Natu, o kateri se bo finski parlament sicer formalno izrekel v prihodnjih dneh.

Finski predsednik Sauli Niinistö je uradno odločitev države, da zaprosi za članstvo v Natu, označil za zgodovinski dan. Foto: Heikki Saukkomaa/Afp

Niinistö je na konferenci pojasnil tudi vsebino svojega sobotnega telefonskega pogovora z ruskim voditeljem Vladimirjem Putinom, v katerem ga je obvestil o tem, da Finska namerava postati članica Nata. Putin je odločitev po navedbah predsednika označil za »napako«, s pojasnilom, da Rusija ne predstavlja grožnje varnosti nordijske države.