Tudi ruskim oligarhom račun za obnovo Ukrajine

Od začetka ruskega napada in sprejetja prvih sankcij so iz držav EU prihajale novice o zamrznitvi premoženja bogatašem, ki so povezani s kremeljskim režimom. Oligarhi in drugi so ostali brez razkošnih ladij, letal in nepremičnin.Po predlogu evropske komisije bi bilo izogibanje sankcijam kaznivo dejanje na ravni Unije. To bi omogočalo, da bi bilo v vseh državah članicah preganjano in obravnavano bolj ali manj enako. Tako bi omogočili ne le zamrznitev, temveč tudi zaplembo premoženja posameznikom in podjetjem, ki bi se hoteli izogniti sankcijam.