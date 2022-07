Tudi super Mario ni zmogel obvladati beštije

V nadaljevanju preberite:

Škorpijon se nikakor ni mogel zadržati, pravi zgodba, ki se spet ponavlja v Rimu. Žabo, ki ga je nosila na hrbtu, je pičil, čeravno bi ga verjetno lahko rešila. V rimskem parlamentu so se dopoldne s huronskim ploskanjem in s krokodiljimi solzami v očeh poslovili od Maria Draghija, ko je prekinil sejo, namenjeno zaupnici njegovi vladi, in šel na Kvirinal podat nepreklicno odpoved službe. Poslej bo vodil samo še vlado za tekoče posle, jeseni bodo volitve, potem se bo začelo vse od začetka.