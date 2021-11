Tunizija na poti v diktaturo in bankrot

V nadaljevanju preberite:

Slabe štiri mesece po tem, ko je predsednik Kais Sajed z državnim udarom razpustil vlado, zamrznil delovanje parlamenta, posegel v ustavno ureditev in dejansko postal diktator, se v Tuniziji vrstijo politični in socialni protesti, država pa je na robu finančnega zloma. Nova vlada, ki jo je osebno izbral Sajed, bo v prihodnjih dneh predstavila gospodarske reforme, ki naj bi v državi, ki se ji po padcu diktature nikakor ni uspelo izviti iz krempljev birokracije in korupcije, ostro zarezale v javni servis in subvencije.