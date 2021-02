Twitter v zadnjem lanskem četrtletju do rekordnih prihodkov

Twitter je za zadnje četrtletje minulega leta objavil rekordne prihodke. Po podatkih te spletne platforme za sporočila so se njihovi prihodki v zadnjem četrtletju 2020 v primerjavi z istim obdobjem leta 2019 povečali za 28 odstotkov, in sicer na 1,29 milijarde ameriških dolarjev (1,06 milijarde evrov).Analitiki so glede Twitterja sicer ocenili, da bi na njegove prihodke v prvem četrtletju letošnjega leta vplivala januarska prepoved objav navdušenega uporabnika te platformeNa tovrstne ocene je njegov soustanovitelj in izvršni direktorodgovoril, da je Twitter pač platforma, ki je mnogo večja od katere koli posamezne teme ali računa. Uporabniki lahko na twitterju po njegovi oceni sledijo več kot 6000 različnim temam, kar naj bi spodbujalo rast. Leto 2020 je bilo za Twitter izredno leto, je še zapisal.Dodal je še, da je več kot 80 odstotkov obstoječih uporabnikov zunaj ZDA. »Naša storitev je globalna. Nismo odvisni od tega, da bi Twitter poganjale le novice in politika.«Če so prihodki Twitterja v zadnjem četrtletju presegli pričakovanja analitikov, pa po drugi strani platforma ni dosegla pričakovane rasti števila uporabnikov. Teh je bilo192 milijonov.V družbi so opozorili še, da se bodo skupni stroški in odhodki letos zvišali za vsaj 25 odstotkov, saj načrtujejo povečanje števila zaposlenih za 20 odstotkov.