Udarec za Švico in njene banke

Credit Suisse, ena največjih švicarskih bank, se je znašla v središču mednarodne novinarske preiskave, ki je na podlagi podatkov, pridobljenih od anonimnega vira, razkrila, kako je 166 let stara bančna institucija desetletja na skrivaj hranila milijarde evrov domnevno umazanega denarja.

Razkritja niso problematična samo za ugled druge največje švicarske banke, ampak potencialno tudi za celotno švicarsko bančno industrijo. Na to so kazali tudi prvi odzivi iz Evropske unije, ki so vključevali pozive k podrobnejši reviziji bančnih praks v tej alpski državi in omenjali možnost vključitve Švice na evropski črni seznam držav s težavami pri preprečevanju pranja denarja