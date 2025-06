Ujeti v zraku: 19 ljudi in pes več ur obtičali v gondoli

V ponedeljek popoldne se je v bližini avstrijskega mesta Dornbirn odvijala prava akcijska akcija, ko je zaradi silovite nevihte prišlo do ustavitve delovanja žičnice Karren.

Močni sunki vetra so povzročili iztrganje nosilnih in vlečnih kablov ter ustavitev žičnice sredi vožnje. V eni izmed gondol, približno 80 metrov nad tlemi, je tako obtičalo 19 ljudi in pes – brez možnosti, da bi se sami rešili ali spustili na varno.

Klic v sili okoli 15. ure je sprožil reševalno akcijo, ki se je izkazala za tehnično zahtevnom, saj so se poškodovani kabli prepletli, kar je onemogočilo uporabo druge gondole za evakuacijo.

Reševalci so s pomočjo helikopterja opravili izvidniške polete, sledili so zdravnik nujne medicinske pomoči in gorski reševalec, ki sta s pomočjo vitla pristala na strehi gondole. Podpirali so ju dodatni reševalci, ki so sodelovali pri spustu ljudi iz kabine, poroča bild.

Akcijsko reševanje ljudi iz gondole. Slika je simbolična. FOTO: Richard A. Brooks/AFP

Tehniki so kabino pred začetkom reševanja dodatno zavarovali, saj je bilo prebliževanje poškodovani gondoli tvegano zaradi nevarnosti vpliva pretoka zraka helikoptarja na povzročitve nihanja gondole.

Spust oseb na varno lokacijo je potekalo med 19. in 23. uro. Po poročanju bild so bile vse osebe, vključno s psom, uspešno spuščene na tla. Mestni predstavniki so poudarili, da je operacija kljub zahtevnim razmeram potekala brez zapletov, pri tem pa nihče ni bil poškodovan.