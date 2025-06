Drugi tir je zgodba o napovedani polomiji

V Delu smo 7. junija lahko prebrali članek z naslovom Odločevalski krč ogroža dokončanje drugega tira.

Napredek moje domovine mi je zelo pri srcu. Ljubiteljsko že mnogo let spremljam razvoj projekta »Drugi železniški tir Divača–Koper (2tDK)«, za katerega investitor/naročnik je 2TDK (2TDK, Družba za razvoj projekta, d. o. o. – dejansko država Slovenija). Vesti v sredstvih javnega obveščanja so zadnja leta bile zelo vzpodbudne, zadnje mesece pa neobetajoče, razočaranje. Rok dokončanja nove enotirne proge Divača–Koper je vprašljiv.

Vsak svojo vlogo pri tem imajo 2TDK, DRI (DRI upravljanje investicij, d. o. o., projektiranje in nadzor, (super)nadzorniki), Kolektor (CPG, d. o. o.), ministrstvo za infrastrukturo, še kdo iz ozadja. Zelo dolgotrajna, dolgoletna so bila odločanja, projektiranje, upravni postopki in drugo. Za izvedbo izbrani nezanesljivi izvajalci in narejene pomanjkljive pogodbe z vključenimi nepopolnimi ali slabimi popisi del.

Kako se ni sproti priznavalo »višjih sil« v podražitvah zaradi covida in vojne v Ukrajini ter drugih dogajanj v svetu? Kako se ni sproti strokovno priznavalo dejanske neustreznosti izkopanega materiala za druge prvotne namene in zato podražitve? Naročnik, nadzorniki ne potrjujejo utemeljenih situacij oziroma to počnejo z zamudo. Kako je investitor izvajal nadzor pri izvedbah in sprotna plačila, če kateri izmed glavnih prevzemnikov posla ni sproti plačeval niti svojih delavcev (vključno z vsemi dajatvami v skladu z našimi zakoni), niti manjših kooperantov/podizvajalcev, na to napovedal nelikvidnost, stečaj in izstop? Itd. Izvajalci, ki so vložili svoje delo (delovno silo), mehanizacijo, morda svoje materiale, po pogodbenih določilih niso pošteno in dovolj plačani, z zamudo plačani ali sploh ne plačani. Morebitni sodni postopki pri iskanju pravice pri nas pa trajajo, trajajo, trajajo, da (pod)izvajalci že precej prej propadejo, če pravočasno ne ubežijo. »Neznani« krivci se npr. zatečejo v stečaj ali kako drugače pravočasno zavarujejo svoj plen.

Dante A. je zapisal nekako takole: »Opustite vsako upanje, vi, ki odhajate v pekel!«

***

Marijan Koželj, Ljubljana.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.