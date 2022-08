Ujetniki v raju na kitajskih Havajih: 80.000 turistov ne sme zapustiti hotela

V nadaljevanju preberite:

Koronavirus je dosegel tudi streho sveta. Potem ko so včeraj v Tibetu potrdili 22 primerov okužbe s sars-cov-2, so oblasti zaprle znamenito palačo Potala, v kateri je živel dalajlama in je eden od glavnih ciljev tako budističnih romarjev kot turistov z vsega sveta.