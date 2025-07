Ukrajina evakuirala 43 državljanov, pridržanih na rusko-gruzijski meji

Ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha je danes obtožil Rusijo, da ob izgonu ukrajinskih državljanov iz Rusije te prepelje do meje z Gruzijo, kjer jih pusti brez osebnih dokumentov in več sto kilometrov od doma. Ukrajinske oblasti so sporočile, da so evakuirale 43 oseb, izgnanih iz Rusije, ki so bile v nevzdržnih razmerah pridržane v Gruziji.

V kletnih prostorih objekta v bližini rusko-gruzijske meje je bilo pridržanih vsaj 56 Ukrajincev, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Večinoma je šlo za zapornike, ki so prestali kazen in so bili izgnani iz Rusije, je sporočila organizacija Volunteers Tbilisi za pomoč ukrajinskim beguncem.

Sibiha je dejal, da so 43 Ukrajincev, od katerih številni niso imeli osebnih dokumentov, iz Gruzije evakuirali preko Moldavije. Med njimi je bil tudi nekdanji politični zapornik Andrij Kolomijec. Več ljudi pa ostaja v težkih razmerah na rusko-gruzijski meji, je dodal. Rusijo je pozval, naj posameznike, ki jih namerava izgnati, prepelje do meje z Ukrajino.

»So brez osnovnih dobrin - hrane, vode, higiene,« je za AFP povedala Maria Belkina, vodja organizacije Volunteers Tbilisi. Nekateri od Ukrajincev, ki so jih evakuirali, so imeli tudi zdravstvene težave, vključno s sumom na tuberkulozo in HIV.

Gruzija bo septembra zaostrila migracijsko zakonodajo in otežila vstop v državo, zato je mogoče, da Rusija pred tem pospešuje deportacije, je dejala Belkina.

Ni jasno, koliko ljudi je ostalo v obmejnem objektu, organizacije za človekove pravice pa ocenjujejo, da bi bilo lahko v naslednjih tednih do rusko-gruzijske meje prepeljanih do 800 Ukrajincev.