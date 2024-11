Dobran Božič: Bidnova odločitev je logična, ali je tudi modra, naj povedo drugi

Dobran Božič, predsednik Zveze slovenskih častnikov generalmajor, tudi svetovalec v kabinetu ministra za obrambo, je za Delo.si dejal, da je zelena luč ameriškega predsednika Joeja Bidna za uporabo raketnih sistemov atacms z dometom do 300 kilometrov v Ukrajini potrebna, nujna in logična.

»Z vojaškega vidika je to logično, ali je politično modro, pa je drugo vprašanje,« pravi Dobran Božič. Prepričan je, da bi določene ukrepe morali sprejeti že veliko prej. »Če državi damo vojaške sisteme, moramo poveljnikom dovoliti, da jih uporabljajo, kot in ko je to potrebno. Če nasprotnik uporablja zbirne točke za logistiko, je treba poskrbeti, da jih ne more učinkovito uporabiti in s tem oslabi svoje zmogljivosti.«

Kot poudarja, je Rusija na meji z Ukrajino vzpostavila zbirne rajone, kjer poteka logistika in zbiranje enot, namenjenih napotitvi v Ukrajino. »Pomembno je motiti celoten proces oskrbe – od goriva do streliva – in s tem zmanjšati sposobnost Rusije za uporabo sile. Do zdaj je bil problem, da smo Ukrajini sicer dali vojaške sisteme, a jim omejevali uporabo, kar je zmanjšalo njihovo učinkovitost.«

Božič izpostavlja tudi taktiko Rusije z uporabo jadralnih bomb, ki jih spuščajo z ruske strani približno 80 kilometrov od meje. Te bombe, težke od 1,5 do tri tone, povzročajo uničenje v premeru 500 metrov. »Tovrstni napadi zahtevajo ukrajinsko sposobnost obrambe v globino ruske ozemeljske logistike. Rakete dolgega dosega lahko vsaj deloma zaustavijo ruske ofenzive in pripomorejo k temu, da se Ukrajina učinkoviteje brani.«

Božič kritično ocenjuje omejitve, ki jih Zahod postavlja Ukrajini: »Zahod je dolgo vztrajal, da Ukrajina orožje uporablja zgolj za vojaške cilje, vendar jim kljub temu ni omogočil preboja obrambnih linij brez ustrezne zračne podpore. Medtem pa Rusija uporablja tudi severnokorejsko in iransko orožje, pogosto proti civilnim ciljem. Zakaj Zahod ne dovoli uporabe sodobnejšega orožja na vojaške cilje, kar bi lahko odločilno vplivalo na potek vojne?«

»Vojna je grda in tragična. Nihče si ne želi več vojne, vendar se je treba zavedati, da več vojaške podpore Ukrajini lahko vodi do hitrejšega konca konflikta,« sklene sogovornik.