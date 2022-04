Ukrajina je predlagala poseben krog pogajanj o Mariupolju

07.33 Johnson: Težko se je pogovarjati s »krokodilom«

Britanski premier Boris Johnson je med vkrcavanjem na let za Indijo podvomil o možnostih za sklenitev miru v Ukrajini in pogovore primerjal s pogovorom s krokodilom: »Kako se lahko pogajate s krokodilom, ko ima ta že vašo nogo v svoji čeljusti? To je težava; s podobno se soočajo Ukrajinci«. Dejal je, da je težko razumeti takšna pogajanja s Putinom, glede na to, da je njihovo pomanjkanje dobre vere zelo očitno. Johsnom celo meni, da bi lahko Moskva začela nov napad na Kijev.

06.40 Zelenski: Ukrajinski partnerji zdaj bolje razumejo naše potrebe

Zelenski je govoril, da je previdno optimističen, da ukrajinski partnerji zdaj bolje razumejo potrebe njegove države, in sicer v zvezi z dobavo orožja in krepitvijo sankcij proti Rusiji. Zelenski je včeraj po srečanju s Charlesom Michelom dejal, da lahko Ukrajina maksimalno pohitri vstop v EU, kar je označil za zgodovinski trenutek.

06.30 Ukrajina je pripravljanje na pogovore o Mariupolju

Ukrajina je pripravljena ponuditi brezpogojne pogovore o Mariupolju in je zato predlagala »poseben krog« pogajanj z Rusijo v tem južnem pristaniškem mestu, je tvitnil ukrajinski pogajalec in predsedniški pomočnik Mihajlo Podoljak, piše Guardian. Drugi ključni ukrajinski pogajalec David Arakhamia je dejal, da sta s Podoljakom pripravljena priti v Mariupolje na pogovore in da so podali predlog »za neposredna pogajanja na kraju samem o evakuaciji vojske, ki je nameščena v tem mestu«.

Pripadniki proruskih sil v Mariupolju. FOTO: Alexander Ermochenko/Reuters

Volodimir Zelenski je dejal, da se razmere v Mariupolju poslabšujejo, saj je približno 1000 civilistov ujetih v jeklarni Azovstal, preostali borci pa da so v manjšini v primerjavi z ruskimi vojaki. Ukrajinski predsednik je tudi dejal, da je v Mariupolju zaprtih 120.000 ljudi in da so »zločini, ki se dogajajo tam, veliko bolj strašljivi in ​​obsežnejši kot v Borodjanki«. Ramzan Kadirov, zaveznik Vladimirja Putina, je dejal, da verjame, da bodo ruske sile v četrtek imele popoln nadzor nad jeklarno Azovstal v Mariupolju: pred ali po četrtkovem kosilu, njegove besede povzema Guardian. Mariupolje bi bilo sicer največje mesto, ki ga bi Rusija zasegla po invaziji na Ukrajino pred osmimi tedni.

06.25 Rakete ne predstavljajo dodatne grožnje

Po tem ko je Rusija včeraj uspešno poskusno izstrelila svojo medcelinsko balistično raketo Sarmat, ki je nov dodatek njenemu jedrskemu arzenalu, je Pentagon dejal, da je bil test rutinski in ne predstavlja dodatne grožnje, piše Guardian.