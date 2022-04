Poziv k velikonočnemu premirju

V nadaljevanju preberite:

Generalni sekretar Združenih narodov António Guterres bi se rad čim prej osebno srečal z voditeljema Ukrajine in Rusije, Volodimirjem Zelenskim in Vladimirjem Putinom, da bi se pogovorili o čimprejšnjem mirnem koncu spopadov. V ZN so danes izračunali, da je od začetka vojne iz Ukrajine pobegnilo več kot pet milijonov ljudi.