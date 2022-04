Zelenski: Začela se je ruska ofenziva za zaseg vzhodne Ukrajine

Glavni poudarki: Začela se je ruska ofenziva za zaseg vzhodne Ukrajine.

Mariupolj še ni v rokah ruskih sil.

08.41 Biden kljub vabilu Zelenskega ne bo obiskal Kijeva

Ameriški predsednik Joe Biden trenutno ne načrtuje obiska Ukrajine kljub vabilu ukrajinskega predsednik Volodimirja Zelenskega, so v ponedeljek sporočili iz Bele hiše. Tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki je dejala, da trenutno ni tovrstnih načrtov. Če pa bo kak član ameriške vlade odpotoval v Ukrajino, bodo to zaradi varnostnih razlogov razkrili, ko bo že prispel na cilj, je dodala, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ameriška vlada se trenutno sicer osredotoča predvsem na dobavo vojaške opreme Ukrajini, je še pojasnila. Zelenski je nedavno v pogovoru za ameriško televizijo CNN dejal, da bi moral ameriški predsednik Joe Biden obiskati Ukrajino. Ob tem je resda priznal, da je to Bidnova odločitev. Washington naj bi sicer razmišljal o tem, da bi v Ukrajino poslal obrambnega ministra Lloyda Austina ali državnega sekretarja Antonyja Blinkna, zaradi česar je malo verjetno, da bi v Ukrajino odpotoval tudi Biden.

08.20 Vojna na vzhodu Ukrajine se stopnjuje

Ruska vojska je v ponedeljek po navedbah ukrajinskih oblasti začela novo obsežno ofenzivo na vzhodu države. Glavni cilj ruske vojske je doseči preboj v regijah Doneck in Lugansk ter vzpostaviti nadzor nad Mariupoljem. Ukrajinski mediji pri tem poročajo o silovitem obstreljevanju ob frontnih linijah na območju Donecka, med drugim v mestih Marinka, Slavijansk in Kramatorsk. O eksplozijah poročajo še iz Harkova, Mikolajeva in Zaporožja, povzema tiskovna agencija Reuters na svoji spletni strani.

Novi spopadi so terjali tudi nove smrtne žrtve. V Harkovu so umrli najmanj trije civilisti, ko so rakete zadele stanovanjsko območje, so sporočile lokalne oblasti. Štirje so umrli med poskusom bega iz mesta Kremina v regiji Lugansk, ki so ga v ponedeljek zavzele ruske sile. V sosednji regiji Doneck so po besedah guvernerja Pavla Kirilenka zaradi bombardiranja umrli štirje civilisti. Nadzor nad Doneškim bazenom bi Moskvi omogočil, da vzpostavi kopenski most z okupiranim polotokom Krim. Ruske sile po navedbah ukrajinske vojske sicer še naprej izkoriščajo ozemlje Belorusije za izvedbo zračnih napadov na Ukrajino. Obenem opazujejo premike vojaške opreme z vzhoda in osrednjih delov Rusije, poroča britanski BBC.

Ukrajinski vojaški pripadnik hodi mimo uničenega ruskega tanka v bližini vasi Gusarovka v Harkovski regiji. FOTO: Anatolii Stepanov/AFP

Je pa ukrajinskim silam v zadnjem dnevu med drugim uspelo uničiti deset ruskih tankov ter več oklepnih vozil, zadeli so tudi letalo in štiri brezpilotne letalnike.

08.00 Južno pristaniško mesto Mariupolj ni padlo v roke ruskih sil

Ruske sile na jugu države še naprej poskušajo zavzeti strateško pomembno mesto Mariupolj, kjer pa kljub silovitim spopadom in pomanjkanju osnovnih potrebščin še naprej vztrajajo ukrajinske sile, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Ocenjujemo, da je Mariupolj še vedno v boju,« je dejal uradnik Pentagona. Če ruskim silam uspe prevzeti popoln nadzor nad tem pristaniškim mestom, bi to lahko sprostilo skoraj ducat bataljonskih taktičnih skupin za uporabo drugje v Donbasu, piše Guardian. Po poročanju mestnega sveta se v podzemnih zavetiščih pod jeklarno Azovstal v Mariupolju skriva najmanj tisoč civilistov. Večina civilistov so menda ženske z otroki in starejši ljudje. Približno 40.000 civilistov v mestu je bilo prisilno preseljenih v Rusijo ali regije Ukrajine, ki so pod ruskim nadzorom, je dodal župan.

Prizor iz Mariupolja. FOTO: Alexander Ermochenko/Reuters

07.01 Ukrajina: Rusija ima 75-odstotne izgube na brigadi obalne obrambe črnomorske flote

Ruska 126. brigada obalne obrambe črnomorske flote je po poročanju ukrajinske vojaške obveščevalne službe utrpela 75-odstotne izgube, navaja Guardian. »Po razpoložljivih točnih informacijah izgube 126. brigade obalne obrambe črnomorske flote znašajo 75 odstotkov,« je zapisano v zadnjem operativnem poročilu ukrajinskega generalštaba oboroženih sil. Uradniki so tudi trdili, da je ruska 810. ločena brigada mornarice Črnega morja izgubila 158 vojakov, ki so jih ubile ukrajinske sile, okoli 500 je bilo ranjenih, 70 pa jih pogrešajo. Ruske sile si prizadevajo vzpostaviti popoln nadzor nad ozemljem Doneške in Luganske regije ter ohraniti kopenski koridor z začasno okupiranim Krimom, je dodala ukrajinska vojska.

06.20 Začela se je ruska ofenziva za zaseg vzhodne Ukrajine in »bitka za Donbas«

Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski je v videonagovoru dejal, »da lahko zdaj že trdimo, da so ruske čete začele boj za Donbas, na katerega so se že dolgo pripravljali«. Kot je dejal, je zdaj pomemben del celotne ruske vojske osredotočen na to ofenzivo. Vodja predsedniškega kabineta Andrij Jermak je pri tem pojasnil, da se je začela »druga faza vojne«. Rusija ima 76 bataljonskih taktičnih skupin v regiji Donbas v Ukrajini in na jugovzhodu države, od tega jih je 11 dodala v zadnjih nekaj dneh, je v izjavi v ponedeljek zvečer dejal visoki uradnik ameriškega obrambnega ministrstva, piše Guardian.

Zelenski je dejal, da se je bitka za Donbas začela. FOTO: Ukrainian Presidential Press/Reuters

06.10 Macron pravi, da je njegov dialog s Putinom zastal

Francoski predsednik Emmanuel Macron je dejal, da je njegov dialog z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom zastal, in sicer od odkritja množičnih pobojev v Ukrajini. »Od pobojev, ki smo jih odkrili v Buči in drugih mestih, se je vojna spremenila. Od takrat dalje se neposredno nisem več pogovarjal z njim, vendar ne izključujem, da se bo to zgodilo v prihodnosti,« je Macron dejal za televizijo France 5, piše Guardian. Rusija je sicer obtožbe o ubitih civilistih v Buči označila za ponarejanje, katerega namen je omalovaževati rusko vojsko. Na vprašanje, zakaj ni sledil zgledu drugih evropskih voditeljev in odpotoval v ukrajinsko prestolnico Kijev, je Macron odgovoril, da po njegovem ta izkaz podpore ni potreben. »V Kijev se bom vrnil, a tja bom šel, ko bom s seboj prinesel kaj koristnega. Od začetka vojne sem z Zelenskim govoril 40-krat. Če grem v Kijev, to ne bo naredilo nobene razlike.«

06.00 Biden bo poklical zaveznike, da uskladijo prizadevanja, da bi Rusija prevzela odgovornost

Ameriški predsednik Joe Biden bo v torek poklical zaveznike in z njimi razpravljal o ukrajinski krizi. Med drugim bo govor o tem, kako se uskladiti in pripraviti Rusijo do tega, da bi prevzela odgovornost za svoja dejanja, poroča Reuters. »Predsednik bo sklical varen videoklic z zavezniki in partnerji, da bi razpravljal o naši nadaljnji podpori Ukrajini in prizadevanjem, da bi od Rusije v okviru našega tesnega usklajevanja zahtevali prevzemanje odgovornosti.«