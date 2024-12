Ukrajina postavila ultimat glede članstva v Natu

Ukrajina ne bo sprejela nobenih varnostnih jamstev razen polnopravnega članstva v zvezi Nato, je danes sporočil ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha. Prepričan je, da je članstvo edino pravo varnostno jamstvo za Ukrajino, ki bo hkrati odvračalo nadaljnjo rusko agresijo proti Kijevu in drugim članicam zavezništva.

»Ne bomo sprejeli nobenih alternativ, nadomestkov ali substitutov polnopravnemu članstvu Ukrajine v Natu,« je Sibiha zapisal v pismu, objavljenem na spletni strani ukrajinskega zunanjega ministrstva. Poudaril je, da se Ukrajina le s polnopravnim članstvom v Natu lahko upre ruski agresiji.

Prepričan je, da so se pretekli dogovori, kot, denimo, memorandum iz Budimpešte, izkazali za nesmiselne. Memorandum je bil podpisan leta 1994, ko so jedrske sile – med njimi Rusija – Ukrajini obljubile dosledno spoštovanje njene ozemeljske celovitosti in neodvisnosti v zameno za odstranitev jedrskega orožja z njenega ozemlja.

»Dejstvo, da Ukrajini v 90. letih prejšnjega stoletja nismo zagotovili pravih in učinkovitih varnostnih jamstev, je bilo strateška napaka, ki jo je Moskva izkoristila. To napako je treba popraviti,« je še dodal Sibiha.

Ukrajinski zunanji minister je pismo davi objavil pred začetkom današnjega srečanja zunanjih ministrov članic Nata v Bruslju. Ob tem bo drevi potekala še delovna večerja sveta Nato – Ukrajina, na kateri bodo ministri članic Nata skupaj s Sibiho govorili o nadaljnji podpori Ukrajini v njenem boju proti ruski agresiji. Večerje se bo prvič udeležila tudi nova visoka zunanjepolitična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas, ki je v nedeljo obiskala Kijev.