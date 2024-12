Visoka delegacija EU ob začetku mandata v Kijevu

Novi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa, nova visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas in nova evropska komisarka za širitev unije Marta Kos so ob nastopu mandata obiskali Kijev. Namen obiska je izraziti nadaljnjo podporo Ukrajini v vojni z Rusijo.

Na svojem prvem obisku po nastopu mandata naj bi se srečali s predsednikom Volodimirjem Zelenskim, s katerim bodo razpravljali o ruski invaziji in načinih za povečanje podpore EU ukrajinski samoobrambi. Costa, Kallas in Kos se bodo v prestolnici srečali tudi z drugimi člani ukrajinske vlade, ukrajinskega parlamenta in civilne družbe.

»Od prvega dne vojne EU stoji ob strani Ukrajini. Od prvega dne svojega mandata ponovno potrjujemo neomajno podporo Ukrajincem,« je ob prihodu v ukrajinsko prestolnico na družbenem omrežju X zapisal novi predsednik Evropskega sveta. Dodal je, da je ponosen, da je v Kijevu z novo visoko zunanjepolitično predstavnico unije in novo evropsko komisarko za širitev.

»Na prvem obisku od prevzema položaja je moje sporočilo jasno: Evropska unija želi, da Ukrajina zmaga v tej vojni. Za to bomo storili vse, kar je treba,« je medtem zapisala Kallasova.

Kosova pa je sporočila, da lahko Ukrajina računa na neomajno in močno podporo Evrope na njeni poti do svobode, miru in evropske prihodnosti.

Nazadnje je Kijev od predstavnikov EU v začetku meseca obiskal visoki zunanjepolitični predstavnik Josep Borrell, septembra pa je bila tam tudi nova stara predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Tedaj je naznanila prispevek EU v okviru posojila skupine G7 Ukrajini v višini 50 milijard ameriških dolarjev oziroma 45 milijard evrov. Unija bo prispevala okoli 18 milijard evrov.

Nad pomočjo Ukrajini bo po novem v sodelovanju z visoko zunanjepolitično predstavnico bdela nekdanja slovenska diplomatka Marta Kos. EU Ukrajino podpira tudi pri njenih prizadevanjih za vstop v povezavo ter na političnem, humanitarnem in vojaškem področju. Med glavnimi izzivi, s katerimi se bo moralo spopasti novo vodstvo EU, je poleg nadaljnje podpore Ukrajini okrepitev konkurenčnosti evropskega gospodarstva, tudi v luči vrnitve Donalda Trumpa v Belo hišo.