Ukrajina pridržala dva generala, ker jima ni uspelo zaustaviti ruske ofenzive

Trije visoki ukrajinski vojaški uradniki so bili pridržani zaradi domnevnega neukrepanja, kar je ruskim silam lani omogočilo zavzetje delov regije Harkov, so danes sporočili iz urada ukrajinskega generalnega tožilca. Dodali so, da je neukrepanje trojice privedlo tudi do smrti ukrajinskih vojakov in izgube orožja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot je pojasnil urad, so bili pridržani trije uradniki ukrajinskih oboroženih sil, med katerimi sta tudi dva generala. Slednja sta bila pridržana zaradi »neukrepanja, ki je leta 2024 privedlo do zavzetja dela regije Harkov«. Tretji uradnik je medtem poleg neukrepanja obtožen tudi odhoda z bojišča brez dovoljenja.

Trojici grozi do deset let zapora, poroča ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform.

Rusija je maja lani sprožila ofenzivo v severovzhodni ukrajinski regiji Harkov, pri čemer je zavzela več krajev in vasi. Ukrajinski vojski je sicer uspelo ustaviti napredovanje ruskih sil, vendar ji doslej še ni uspelo prevzeti nadzora nad zasedenim ozemljem.