Ukrajina Rusijo obtožuje namernih napadov na civiliste

9.00 Namerni napadi na civiliste

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da ruski raketni napad na stanovanjski blok v regiji Odesa, v katerem je v petek umrlo najmanj 21 ljudi, ni bil nesreča, temveč je po njegovem do tega prišlo namerno. Ob tem Kijev Rusijo obtožuje še, da je na Kačji otok odvrgla fosforjeve bombe, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ukrajinski predsednik je napad v regiji Odesa označil za teroristično dejanje in dejal, da je bila uporabljena raketa namenjena napadom na vojaške ladje, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Po zadnjih podatkih je v napadu umrlo 21 ljudi, še 40 pa jih je bilo ranjenih. Žal se število smrtnih žrtev povečuje, je dejal Zelenski. »Šlo je za povsem navadno stanovanjsko stavbo, v kateri je živelo približno 160 ljudi,« je dejal v video sporočilu v petek zvečer.

Po besedah Zelenskega je Rusija od začetka vojne na Ukrajino izstrelila več kot 3000 raket. Dvanajst ruskih raket je samo v eni noči in enem jutru zadelo tudi južno mesto Mikolajiv, je dejal Zelenski in izrazil sožalje prijateljem in družinam žrtev.

Ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba pa je Rusijo obtožil, da vodi vojno proti civilistom. Kuleba je ob tem zahodne države ponovno pozval k dobavi težkega orožja, da bi »rešili ukrajinska življenja«. Iz ZDA so ravno v petek sporočili, da pripravljajo nov paket vojaške pomoči Ukrajini v vrednosti 820 milijonov dolarjev, vključno z naprednimi obrambnimi sistemi in radarji.

9.00 Naftna rafinerija v rokah Rusov

Tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstva Igor Konašenkov je sporočil, da je naftna rafinerija v ukrajinskem mestu Lisičansk, kjer so v zadnjih dneh potekali hudi boji, zdaj v rokah ruskih vojakov in proruskih separatistov. Ukrajinska stran je v petek sicer navedla, da se spopadi na tem območju nadaljujejo.

Ukrajinski generalštab je ob tem sporočil, da so ukrajinske enote uspešno odbile ruski napad na tovarno v bližini Lisičanska, medtem ko so bili ukrajinski vojaški položaji v petek podvrženi močnemu ruskemu obstreljevanju vzdolž celotne frontne črte na vzhodu in jugu Ukrajine.

Posnetek letala nad Kačjim otokom. FOTO: Valeriy Zaluzhny/Reuters

Dan po tem, ko so se ruske enote umaknile s Kačjega otoka v Črnem morju, je Ukrajina Moskvo obtožila tudi tega, da je na strateško pomembno ukrajinsko vojaško oporišče odvrgla fosforne bombe.

Dva poleta bojnih letal Su-30, ki so odvrgla fosforne bombe, sta bila nad otokom izvedena iz smeri ruskega Krimskega polotoka, je v petek na družbenem omrežju Telegram zapisal vrhovni poveljnik ukrajinske vojske Valerij Zalužni.

Ruska vojska je v četrtek umaknila svoje sile iz Kačjega otoka, kar je Moskva opisala kot »gesto dobre volje«, Kijev pa je umik ruskih sil z otoka, ki so ga sicer zavzele drugi dan vojne, označil za ukrajinsko zmago.

Kačji otok leži približno 35 kilometrov od delte reke Donave, in je bil kot ukrajinska obmejna postojanka že pred začetkom vojne definiran kot vojaško območje z omejenimi možnostmi gibanja.