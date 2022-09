Ukrajinske sile osvobodile vasi na jugu in vzhodu države

Ukrajinske sile so v protiofenzivi znova prevzele nadzor nad dvema vasema na jugu in eno na vzhodu Ukrajine. Prav tako so obstreljevale skladišče streliva in nadzorni center ruske vojske jugovzhodno od Hersona, je v nedeljo sporočilo ukrajinsko južno poveljstvo. Načrti za referendum o priključitvi regije Herson k Rusiji so menda medtem odloženi.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v svojem rednem nagovoru v nedeljo ponoči napovedal ponovno zavzetje dveh vasi na jugu in ene na vzhodu države, pri čemer ni navedel njunih imen. Obenem je poudaril, da se ukrajinske zastave vse pogosteje vračajo v kraje, kamor spadajo, in dodal, da v državi ni več prostora za okupatorje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Namestnik vodje urada ukrajinskega predsednika Kirilo Timošenko je na telegramu sporočil, da so ukrajinske sile osvobodile vas Visokopilja v južni regiji Herson, in objavil fotografije izobešenih ukrajinskih zastav v vasi. Po poročanju medijev naj bi ukrajinske enote znova zavzele tudi vas Ozerne v regiji Doneck.

Ukrajinsko južno poveljstvo je sporočilo, da poskušajo ukrajinske sile z zračnimi napadi in artilerijskim obstreljevanjem ovirati upravljanje premikov ruske vojske in njene logistike.

O uspehih ukrajinske protiofenzive je poročal tudi Inštitut za preučevanje vojne, raziskovalna skupina s sedežem v ZDA. Inštitut je namreč v svojem poročilu zapisal, da protiofenziva na jugu in vzhodu dokazljivo napreduje, zlasti vzdolž več osi v regiji Herson.

Predstavnik z ruske strani imenovanih okupacijskih oblasti v regiji Herson Kiril Stremusov je medtem danes sporočil, da so načrti za izvedbo referenduma o pridružitvi regije Rusiji zaradi varnostnih razmer začasno ustavljeni. Kot je dodal, je pomemben most Antonivski blizu mesta Herson po večtedenskem ukrajinskem obstreljevanju neprevozen za avtomobile, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

Ukrajinska vojska je prejšnji teden prebila rusko frontno črto v južni regiji Herson in to označila za uvodno fazo obsežne protiofenzive. Moskva je Herson zavzela že ob začetku invazije. Ta regija, ki je bistvena za ukrajinsko kmetijstvo, je pomembna tudi zato, ker meji na polotok Krim, ki si ga je Moskva priključila marca 2014.

Kljub protiofenzivi na jugu države so ruske sile še vedno primarno osredotočene na zavzetje vzhoda, ocenjujejo v Londonu. Glavni osi ruskega napredovanja sta v smeri mest Bahmut in Avdijivka, je danes sporočilo britansko ministrstvo za obrambo.

»Razlog za osredotočenost na vzhod Ukrajine je politični cilj osvojitve regije Doneck. Potem bi lahko Kremelj razglasil osvoboditev celotnega Donbasa,« so sporočili z ministrstva in hkrati dodali, da so ruske sile zelo verjetno že večkrat zamudile roke za dosego tega cilja, poroča nemška tiskovna agencija DPA.