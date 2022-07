09.15 Ukrajinske sile se postopoma pomikajo v zasedeno regijo Herson

Predsednik Volodimir Zelenski je v videoposnetku, objavljenem v soboto pozno zvečer, dejal, da se ukrajinske sile »korak za korakom« pomikajo v zasedeno regijo Herson v vzhodnem Črnem morju. Protiofenziva v Hersonu bi lahko pomenila premik glavnega bojišča, ki je bilo doslej vzhodno območje Donbasa, navaja Guardian.

Inštitut za preučevanje vojne (ISW) je v sobotni večerni oceni dejal, da se ukrajinske sile verjetno pripravljajo na začetek protiofenzive v regiji Herson oz. so jo začele včeraj, 23. julija. Vendar pa bo odprtokodni pregled napredka in tempa protiofenzive verjetno omejen. Po poročanju ISW je ukrajinski svetovalec za Herson Sergij Khlan v soboto dejal, da so ukrajinske sile zavzele nedoločena naselja v regiji Herson. Ukrajinske civiliste je pozval, naj molčijo o napredku protiofenzive, dokler ukrajinske oblasti ne objavijo uradnih izjav.

06.00 Zelenski Moskvo obtožil barbarstva

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je Rusijo obtožil »barbarstva«, potem ko so rakete zadele južno pristanišče Odesa, in s tem ogrozilo dogovor, podpisan le dan prej, da bi sprostil izvoz žita iz črnomorskih pristanišč in zmanjšal svetovno pomanjkanje hrane, ki ga je povzročila vojna. Komaj 12 ur po tem, ko je Moskva podpisala dogovor s Kijevom, ki dovoljuje nadzorovan izvoz žita iz ukrajinskih južnih pristanišč, je Rusija s križarskimi raketami ciljala na Odeso – skozi katero naj bi potekale pošiljke. Zelenski je napad označil za očitno »barbarstvo«, s čimer je pokazal, da Moskvi ni mogoče zaupati, da bo izvedla oz. se držala dogovora, piše Guardian.