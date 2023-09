Ukrajinske sile trdijo, da so ubile poveljnika ruske črnomorske flote

Ukrajinske posebne enote so danes po poročanju Reutersa objavile, da je bil poveljnik ruske črnomorske flote, admiral Viktor Sokolov, ubit v napadu na poveljstvo flote v Sevastopolu minuli petek.

Rusko obrambno ministrstvo se zaenkrat ni odzvalo na Reutersovo vprašanje glede tega. Kot je znano, si poročila glede posledic napada z obeh strani med ukrajinsko vojno izrazito nasprotujejo.

Medtem ko Ukrajinci navajajo, da je med napadom umrlo 34 častnikov, vključno s Sokolovim, pri čemer je bilo ranjenih še 105 pripadnikov ruske okupatorske vojske, je ruska stran navedla, da pogrešajo le enega vojaka. Ukrajinska stran je sicer navedla še, da je bil cilj petkovega napada srečanje vodstva ruske mornarice v Sevastopolu. Kako so njihove posebne enote prišle do podatka o mrtvih in ranjenih na strani okupatorjev, niso navedli.